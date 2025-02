Bologna je napravila svoje, poznato je kad će Petković ponovno zaigrati

Bruno Petković već dugo boluje od upale pubične kosti koja ga od studenog drži van punog pogona, a stvar se više puta zakomplicirala. Fabio Cannavaro zbog toga ga je poslao u Bolognu kod stručnjaka za tu ozljedu.

Sportske novosti doznaju kako su nalazi iz Italije stigli i Bruno se sad liječi u Zagrebu, a za koji tjedan će ponovno do Bologne na kontrolu. Prve prognoze, kažu SN, govore kako će se Petković na terene vratiti za četiri do pet tjedana. To znači da vrlo vjerojatno neće biti u konkurenciji za nastup protiv Hajduka 3. ožujka, ali mogao bi vrlo brzo nakon toga biti u punom treningu, možda prije reprezentativne stanke u kojoj Hrvatsku čekaju okršaji u Ligi nacija protiv Francuske. Sve treba uzeti s rezervom jer se ova ozljeda Petkovića više puta zakomplicirala i tko zna hoće li Petković ikad biti na razini prije te nezgodne ozljede,

Dinamo tako do daljnjega ostaje s Kulenovićem i Kangom na poziciji centralnog napadača. Pod uvjetom da Lokomotiv iz Moskve ne izbije iz cipela Dinamo s ponudom za Sandra što se trenutno ne čini vjerojatnim.

