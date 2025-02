Najbolji strijelac Modrih ipak ostaje na Maksimiru? Dinamo htio jedno, Rusi drugo

Sandro Kulenović najbolji je strijelac Dinama ove sezone s 15 pogodaka u svim natjecanjima. U jednom trenutku ove sezone Kulenović se činio kao najbolji igrač Dinama i navijači su zazivali njegov poziv u hrvatsku reprezentaciju, ali kako se bližila zimska pauza forma mu je padala. Dobio je Dinamo za njega izdašnu ponudu iz Rusije i činilo se kako će ju prihvatiti, a u drugi dio sezone krenuti s napadačkim dvojcem Kanga - Petković.

Sada se čini kako će se Kulenović ipak zadržati na Maksimiru i to zato što se Modri i moskovski Lokomotiv nisu uspjeli dogovoriti oko uvjeta transfera. Dinamo je želio da ga Rusi otkupe odmah za šest milijuna eura dok je Lokomotiv predlagao posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa. Do transfera još može doći budući da prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 17. veljače, a u Rusiji do 20., a Lokomotiv je praktički ostao bez konkurencije budući da je prijelazni rok završio u ligama petice odakle je još stizao interes za Kulenovića.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Dinamova je devetka osvojila nekoliko duela u 90 minuta igre. Pred kraj utakmice zapucao je dobru priliku, ali Kule i dalje traži prekid suše.

Lokomotiv je trenutno petoplasirana momčad ruskog prvenstva s četiri boda manje od vodećeg dvojca Krasnodara i Zenita. Klub je to u kojem su dubok trag ostavili brojni Hrvati. Vedran Ćorluka igrao je za njega devet godina, Slaven Bilić zadržao se kao trener godinu dana, a njegov dres nosili su i Dario Krešić, Tomislav Dujmović te Tin Jedvaj.

