Španjolski klubovi se udružili protiv Reala! Predsjednik Saveza: 'U Madridu su sišli s uma, Real je poludio'

Predsjednik LaLige, Javier Tebas govorio je na kraju sastanka između španjolskih klubova, sudaca i RFEF-a. Događaja na koji Real Madrid nije došao. Čelnik Španjolskog nogometnog saveza oštro je kritizirao Real i njegovog predsjednika Florentina Pereza zbog izjave u kojoj su uprli prstom u suce nakon utakmice Espanyol - Real.

"Real želi naštetiti konkurenciji. Konstruirao je narativ o žrtvi koja jednostavno nije istinita i čini lošu analizu slučaja Negreira, koji se istražuje. U slučaju Negreira dokazano je kako je mogao utjecati na napredovanja i ispadanja u ligama, ali nije dokazano nikakvo plaćanje nijednom članu. Iz Reala su konstruirali narativ žrtve, koji je pretjeran i neumjestan. Cilj je, po mom mišljenju, naštetiti konkurenciji. Sišli su s uma", rekao je Tebas pa dodao:

"Svakako ćemo podnijeti žalbu protiv Reala, kao što smo podnijeli žalbu protiv Televizije Real Madrid. Analiziramo problem na pravnoj razini, ali, očito, ovakva vrsta bilješki se ne može dopustiti jer u istoj bilješci ima neistina ili poluistina koje žele utjecati na neke stvari koje se ne mogu."

Španjolska je zabrinuta zbog nedostatka prave komunikacije između Pereza i Tebasa.

"Ne moram razgovarati s njim. Rado bih razgovarao s Florentinom da nas može čuti i da ne završi tako da kaže nešto što sam čuo od njega zadnji put: 'Javier, ne slušaš me' i ono što mu kažem je da ga čujem, ali ne obraćam pažnju na njega. Dakle, ne razgovaramo jer bi završili na isti način. Nećemo ići naprijed s nekim tko smatra da je natjecanje krivotvoreno, da su suci korumpirani, koji se s prezirom odnosio prema našem tadašnjem predsjedniku Saveza. Nemam što razgovarati s tom osobom."

"Ovdje onaj koji zahuktava utakmice je Real Madrid Televizija. Onaj tko suce naziva korumpiranima je Televizija Real Madrida, onaj tko kaže da je to krivotvoreno natjecanje je Televizija Real Madrida. Sve mi to izgleda ironično. Ne mogu to drugačije opisati, vidite odakle dolazimo i zašto."

"Oni su u dinamici koju će biti teško preusmjeriti. Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez uvijek želi biti u pravu. Mislim da bi rješenje za njega bilo da svi padnemo na koljena i kažemo mu: 'Oprosti Florentino, istina je da ćeš spasiti nogomet i mi to ne bismo shvatili da nisi pokazao svoje pismo, predsjedniče.'"

Klubovi se suprotstavljaju Madridu

Klubovi LaLige žele da se prijave sve Realove optužbe i pritisak na sudačku ekipu. Na summitu s Kraljevskim španjolskim nogometnim savezom (RFEF), La Ligom i Tehničkim odborom sudaca (CTA) izrazili su odbacivanje načina na koji djeluje madridski klub i krenut će u akciju.

Sevilla i Atletico Madrid bili su najglasniji, a prednjačili su Del Nido, Júnior Carrasco i Gil Marín. Svi su izrazili zgražanje nad stavom Reala i video zapisima na službenom kanalu kluba.

