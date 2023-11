Brazilac Roberto Firmino uskoro bi trebao izdati knjigu "SÍ SeÑor: My Liverpool Years" u kojoj se osvrće na osam godina provedenih u engleskom velikanu. Navijači jedva čekaju da pročitaju sve, ali jedna rečenica im je posebno 'upala u oko'.

"Bili smo najbolja momčad na svijetu te dvije godine...", napisao je Firmino.

U period od dvije godine o kojem govori Liverpool je osvojio svoju 6. titulu u Ligi prvaka i napokon se okrunio titulom prvaka Engleske, nakon 30 godina pauze.

Međutim, veliku proslavu s navijačima 'oduzela' im je korona.

"Od sezone 2017/18, pa sve do negdje ožujka 2020. godine bili smo najbolji na svijetu kada je sve stalo zbog te pandemije. Demonstrirali smo moć s dva finala Lige prvaka, ali i s cijelom sezonom u kojoj smo doživjeli samo jedan bolan poraz. Sjajno smo igrali protiv Barcelone, Manchester Cityja, a čak i Reala od kojeg smo, iako smo izgubili, bili bolji", napisao je brazilski as, jedan od sastavnih djelova sjajne momčadi Jürgena Kloppa.

Piše i o tome kako je tekao put do povijesne titule prvaka u Premier ligi.

"Sjajni smo mi bili i 2019. godine, kada smo osvojili naslov prvaka Europe. Imali smo i epsku kampanju u domaćem prvenstvu, došli do 97 bodova, ali nismo uspjeli. Nije nam se to smjelo ponoviti. U novu sezonu krenuli smo odlučni da to sada moramo osvojiti. Došao sam na pripreme osvojivši Copa Americu s Brazilom, nikad se nisam osjećao jače. Ali, znao sam da premierligaška sezona mora biti idealna da bismo je osvojili. Sklopili smo pakt o tome kako ćemo igrati i samo smo pobjeđivali", dodaje Firmino.

Liverpool je od prvih 27 utakmica dobio 26 i jednu remizirao, bilo je to s Manchester Unitedom na Old Traffordu.

"Bili smo nezaustavljiva sila. Nismo stajali dok ne bi završili posao na svakoj utakmici. Ništa nam nije poklonjeno, niti jednu utakmicu nismo shvatili olako. Htjeli smo sezonu okončati bez poraza, rekli smo si međusobno - zašto ne? Kako je odmicala sezona mi ionako nismo popuštali. No, tada je stigla utakmica koja nas je uvelike promijenila...", piše Brazilac.

Bio je to obračun s madridskim Atleticom u osmini finala Lige prvaka u sezoni 19/20.

"Diego Simeone nas je - uništio. Našao je način da nas apsolutno porazi. Bio nam je to prvi poraz uopće nakon pet mjeseci, drugog smo imali protiv Napolija u grupnoj fazi. Bili smo šokirani. Dotad smo se osjećali neuništivima, a taj poraz nas je istinski dotukao. Nakon toga izgubili smo još tri utakmice, izgubili smo 3:0 od Watforda, prije toga smo 44 utakmice bili neporaženi, a 18 utakmica zaredom dobili u Premier ligi. U treptaju oka ispadneš iz Europe, izgubiš tri puta u prvenstvu i ispadneš u FA kupu od Chelseaja i sve ti se promjeni. Imali smo sve u momčadi, savršenu družinu, trebali smo osvojiti sve što se moglo, ali nismo uspjeli", napisao je Firmino.

U trenutku kad je zbog pandemije sezona morala biti prekinuta, Liverpool je imao čak 25 bodova prednosti pred Manchester Cityjem, a do kraja lige bilo je 27 bodova na stolu.

"Bilo je priča da se poništi čitava liga! Možete li to zamisliti? Bio sam jako nervozan. Što smo do tada sve napravili i da nam oduzmu titulu... Imali smo sve organizirano u klubu, a kad se sve vratilo, igrali smo bez naših predivnih navijača koji nas uvijek nose. Zaista, Anfield će uvijek biti moj dom. Navijači su dugo čekali tu titulu, još i danas mi je žao da to nismo mogli proslaviti s njima", napisao je Firmino.

