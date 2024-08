Osijek doveo mladog reprezentativca Švedske: 'Morali smo pojačati obranu'

Bivši stoper švedskog Varnama te igrač mlade reprezentacije Švedske, Emin Hasić (21) potpisao je za Osijek.

Hasić je potpisao trogodišnji ugovor, a radi se o 191 cm visokom dešnjaku.

"Jako mi je drago što sam ovdje i naravno da jedva čekam treninge i utakmice. Rođen sam u Švedskoj, u Häckenu sam bio do 18. godine kada sam prešao u Lecee da bih zatim pristupio Värnameu u kojem sam proveo godinu dana. Nije nam ove sezone baš najbolje krenulo, ali smo sezonu ranije bili peti, da bismo kasnije ostali bez nekih važnih igrača. Fizički sam maksimalno spreman, dolazim iz punog treninga, a najčešće sam igrao na lijevom stoperu", istaknuo je Hasić te dodao:

"Bio sam na utakmici s Dinamom. Stadion je prelijep, atmosfera je baš bila jako dobra i rado bih i ja igrao u takvom ambijentu. Momčad je mlada i potentna, vidim da je to sada identitet ovoga kluba, što mi se sviđa. Prvo se želim izboriti za mjesto u momčadi, snaći se što bolje u klubu i gradu i da općenito budem zadovoljan. Moje je trenirati, što prije ući u formu i ispuniti trenerove zahtjeve. Radio sam godinu dana s Coppitellijem i iskustva su mi jako dobra jer smo tada osvojili talijansku Primaveru. Bilo bi jako lijepo da i u Osijeku nešto posebno napravimo."

Hasić nema pravo nastupa u četvrtak protiv Zire u kvalifikacijama Konferencijske lige, no konkurirat će za momčad već za nedjeljnu prvenstvenu utakmicu s Goricom.

"Od početka smo gledali kako bismo pojačali našu obrambenu liniju. On je igrač kojega nam je trener preporučio jer ga jako dobro poznaje. Pogledao sam o komu je riječ i odmah mi se svidio. Sretan sam što nam se pridružio i što svoju karijeru nastavlja s nama, ovdje u Osijeku. Vrlo je kvalitetan igrač, a to govori i činjenica da je zaigrao za U-21 reprezentaciju Švedske gdje je konkurencija ogromna. On je i tamo jedan od najvažnijih igrača, a bio je to i u klubovima u kojima je igrao. Potpisali smo trogodišnji ugovor s mladim igračem koji ima sve predispozicije razvijati se do još puno veće razine i nadamo se da će kod nas pokazati za što je sve sposoban", riječi su sportskog direktora, Joséa Bota.

