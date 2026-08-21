FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLAO PORUKU /

Osijek bez straha stiže na Poljud: 'Nemamo što izgubiti'

Osijek bez straha stiže na Poljud: 'Nemamo što izgubiti'
×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Argentinski trener najavljuje otvorenu utakmicu

21.8.2026.
15:22
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nakon tri pobjede u prva tri kola, Osijek u nedjelju od 21 sat gostuje na Poljudu. Trener b vjeruje u svoju momčad i poručuje da neće mijenjati pristup, želi napasti Hajduk i tražiti novu pobjedu.

Bessone je pogledao dvoboj Hajduka i Rakówa te smatra da njegova momčad u Split stiže u pravom trenutku. Svjestan je kvalitete domaćina, posebno Marka Livaje, kojem će Osijek posvetiti posebnu pažnju.

"Moramo biti blizu Livaje, ne smijemo mu dati vremena da razmišlja i da se osjeća ugodno na terenu", rekao je Bessone.

Argentinski trener najavljuje otvorenu utakmicu i vjeruje da Osijek ima kvalitetu za borbu za vrh ljestvice.

"Nemamo što izgubiti u Splitu, upravo suprotno. Idemo po pobjedu!", poručio je za kraj.

PoljudOsijekHajduk Split
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike