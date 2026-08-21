Osijek bez straha stiže na Poljud: 'Nemamo što izgubiti'

Nakon tri pobjede u prva tri kola, Osijek u nedjelju od 21 sat gostuje na Poljudu. Trener b vjeruje u svoju momčad i poručuje da neće mijenjati pristup, želi napasti Hajduk i tražiti novu pobjedu.

Bessone je pogledao dvoboj Hajduka i Rakówa te smatra da njegova momčad u Split stiže u pravom trenutku. Svjestan je kvalitete domaćina, posebno Marka Livaje, kojem će Osijek posvetiti posebnu pažnju.

"Moramo biti blizu Livaje, ne smijemo mu dati vremena da razmišlja i da se osjeća ugodno na terenu", rekao je Bessone.

Argentinski trener najavljuje otvorenu utakmicu i vjeruje da Osijek ima kvalitetu za borbu za vrh ljestvice.

"Nemamo što izgubiti u Splitu, upravo suprotno. Idemo po pobjedu!", poručio je za kraj.