Real Madrid u nedjelju čeka utakmica protiv Seville, a dan prije tog dvoboja trener Kraljevskog kluba Carlo Ancelotti održao je press konferenciju. Realov strateg govorio je o dvoboju s Andalužanima, ali se osvrnuo i na budućnost Luke Modrića (36) u 'Los Blancosima'.

Modriću, naime, postojeći ugovor istječe ovoga ljeta i još nije dogovorio novi pa je njegova budućnost u "Los Blancosima" vrlo neizvjesna. Ove sezone igra u sjajnoj formi i privukao je pažnju drugih momčadi, koje pomno prate kako se razvija njegova situacija s novim ugovorom u Madridu.

Novinar španjolskog lista AS, novina jako bliskih Realu, u četvrtak je objavio da Modrić na stolu već ima dvije ponude. Jedna je od talijanskog giganta Juventusa, koji ga je navodno i ranije htio dovesti u svoje redove, a druga je pretpostavlja se puno unosnija od nekog kluba iz Katra.

No, Ancelottija ta situacija pretjerano ne brine i istaknuo je da vjeruje kako će Luka produžiti s Realom.

"Luka Modrić će završiti karijeru u Real Madridu. Ne znam kada, ali to će se dogoditi. to žele i klub i Luka. Modrić neće imati problema oko produženja ugovora. On se jako dobro brine o sebi, zato nije imao ozbiljnijih ozljeda u karijeri i to mu puno pomaže", izjavio je Ancelotti pa zaključio:

"Trenirao sam nogometnu legendu, Paola Maldinija, koji je s 40 godina osvojio Ligu prvaka. Ako Modrića moram usporediti s nekim, usporedio bih ga s njim: po kvaliteti, po ozbiljnosti, po tome kako razumije nogomet... Oni su legende."