Nogometaši Real Madrida izborili su u utorak polufinale Lige prvaka nakon što su u dramatičnom dvoboju na Santiago Bernabeuu u Madridu u produžetku poraženi s 2-3 (1-3) od branitelja naslova Chelseaja, čime su uspjeli obraniti pobjedu od 3-1 iz londonskog utakmice.

Chelsea je vodio 3-0 golovima Mounta u 15. minuti, Rudigera u 51. minuti i Wernera u 75. minuti te imao prolaz u polufinale, ali je u 80. minuti Rodrygo na asistenciju Luke Modrića osigurao Realu produžetak. U šestoj minuti produžetka Karim Benzema je postigao pogodak koji je odveo Madriđane u polufinale.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Real i nakon susreta je proglašen najboljim igračem na terenu. Posebno je bila impresivna njegova asistencija za gol za 1:3, koji je započeo veliki povratak 'Kraljevskog kluba.

Dan nakon utakmice porazgovarali smo o nastupu Reala i našeg Luke Modrića s legendarnim napadačem Reala Predragom Mijatovićem.

"Poslije prve utakmice svi smo bili pretjerano euforični i optimistični s obzirom na to da je 1:3 veliki i ozbiljan rezultat. Međutim, Liga prvaka kao natjecanje je još jednom pokazalo da bez obzira na prvu utakmicu i rezultat iz nje, uvijek postoji drugih 90 minuta u kojima se može svašta dogoditi. Real je bio u jako teškoj situaciji tijekom 80 minuta, no kasnije je napravio ono što obično i zna da napravi, a to je da u desetak minuta preokrene utakmicu i okrene sve u svoju korist. Bilo je dosta traumatično, stresno, ali Real u ovom natjecanju ima najviše osvojenih titula i spremni su za ovakav preokret", rekao nam je na početku razgovora Mijatović.

'Nevjerojatno je kako on igra'

Potom se osvrnuo na sjajnu predstavu Luke Modrića, koji je oduševio majstorskom asistencijom za gol za 1:3, ali i cjelokupnom igrom.

"Pričali smo puno puta, jednostavno je nevjerojatno na koji način Luka igra, koliko ga vole i cijene suigrači i navijači i koliko ga se boje protivnici. On na ovoj razini igra cijelu sezonu i nositelj je igre Real Madrida. Real je s Modrićem jedna momčad, bez njega je nešto sasvim drugo. Svi uživamo u njegovim igrama", rekao je pa progovorio o majstorskoj asistenciji:

"Asistencija protiv Chelseaja je stvarno jedno malo remek djelo. Stvarno je nevjerojatna. Kada gledate na televiziji, to može izgledati lagano, no moram reći da je to jedno remek djelo. Iskreno da kažem, ne znam je li ljepše zabiti gol ili napraviti jednu takvu asistenciju."

'Kao da ima 25 godina'

Modriću aktualni ugovor s Realom istječe na kraju ove sezone i još nije potpisao novi pa smo pitali Mijatovića hoće li ovaj sjajan nastup našeg Luke pomoći da se ta situacija ubrzo riješi.

"Iskreno, ne bi bilo dobro kada bi Real razmišljao na način da jedna asistencija i dobra igra odluči o produživanju ugovora. Luka je toliko dobro odigrao ovu sezoni i tako je važan igrač za Real tako da ne bi trebalo biti upitno hoće li on nastaviti karijeru u Madridu. Naravno, u nogometu se nikada ne zna, svašta se može dogoditi, ali kako sada stvari stoje, iskreno mislim da će Luka i sljedeće sezone biti u Realu. Ali o tom potom, najbitnije je da se on osjeća dobro, da igra kao da ima 25 godina i da je jako važan igrač za Real", poručio je Mijatović.