SAVRŠENA NOĆ / Ovo najbolje govori o tome koliko je Luka Modrić velik

Hrvatski vezni nogometaš Luka Modrić izabran je u utorak navečer za najboljeg igrača (MVP) četvrtfinalnog susreta Lige prvaka u kojem je njegov Real Madrid gubio od Chelsea 0-3 pa zabio dva gola kojima je izborio polufinale. "Ovo je bila još jedna nevjerojatna noć, velika utakmica na Bernabéu", rekao je 36-godišnji Modrić nakon završetka utakmice u Madridu. Real Madrid je bio pobijedio 3-1 u Londonu no na svom travnjaku je gubio 0-3 te bio pred teškim porazom. Modrić je u 80. minuti asistirao brazilskom napadaču Rodrygu za gol za 1-3 kojim je susret otišao u produžetak. "Patili smo ali se nismo predavali", napomenuo je Modrić. "Premda smo gubili 0-3 nismo loše igrali, nego je Chelsea zabio iz svih svojih prilika. No mi smo se nastavili boriti, vjerovali smo da možemo preokrenuti rezultat", dodao je. U šestoj minuti produžetka napadač Karim Benzema je zabio za 2-3, što je bio konačan rezultat, dovoljan da se vodeća momčad španjolskog prvenstva plasira u polufinale. "To je poraz slatkog okusa", istaknuo je Modrić koji je proveo na terenu svih 120 minuta. Europski prvak Chelsea imao je 29 udaraca na gol, a zbog zaleđa mu je poništen jedan pogodak, dok je Real Madrid uputio 10 udaraca na protivnička vrata. Chelsea je dominirao, napose u prvom poluvremenu kada je stisnuo domaćina ne dajući mu disati. "Navikli smo patiti. To nam se dogodilo puno puta. Protiv Bayerna, Juventusa, Ajaxa...u puno utakmica. Protiv Schalkea ako se ne varam...", rekao je kapetan hrvatske reprezentacije. Real Madrid je u osmini finala također bio gubio na svom terenu 0-1 protiv francuskog prvaka PSG-a pa pobijedio 3-1. Time je nadoknadio i poraz od 0-1 iz prve utakmice u Parizu pa se s ukupnih 3-2 bio plasirao u četvrtfinale. "Ovo je bila još jedna noć u kojoj smo se napatili. Teško je opisati emocije nakon ovakvih 120 minuta i ovakve utakmice. Pokazali smo veliki karakter, ovo je pobjeda čitave momčadi", napomenuo je Modrić. Na kraju utakmice publika je skandirala "Modrić, Modrić!". "Ponosan sam što su uzvikivali moje ime. Zahvalan sam im na ljubavi koju mi pružaju od prvog dana kada sam došao ovdje. Ja im to nastojim uzvratiti na terenu pomažući ekipi i pobjedama u utakmicama", izjavio je Modrić koji od 2012. godine nosi bijeli dres "Kraljevskog kluba". Najstarijem igraču Real Madrida ugovor istječe 30. lipnja. "Iću ću godinu po godinu, pa ću vidjeti do kada ću se osjećati dobro i do kada ću moći igrati na ovoj razini", odgovorio je na pitanje o svojoj budućnosti. Real Madrid, koji je tijekom 120 godina svoje povijesti 13 puta bio prvak Europe, u polufinalu će igrati s pobjednikom susreta Atletico Madrid - Manchester City. "To je teško pitanje, me mogu odgovoriti s kim bih radije da igramo. Želiš li osvojiti Ligu prvaka moraš pobijediti sve ekipe, pa je svejedno", rekao je Modrić. Aktualni španjolski prvak Atletico u srijedu će u Madridu pokušati nadoknaditi poraz 0-1 iz prve utakmice s engleskim prvakom Manchester Citijem. "Obje te ekipe su snažne. Najvažnije je da smo mi u polufinalu i da ćemo sutra uživati gledajući njihov dvoboj", zaključio je Modrić.