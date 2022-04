U uzvratnoj utakmici četvrtine finala Lige prvaka između Real Madrida i Chelseaja, hrvatski reprezentativac i ponajbolji igrač madridske momčadi, Luka Modrić, upisao je asistenciju i to zaista spektakularnu.

Bilo je to u 80. minuti u trenucima kada je Real gubio 3:0, Modrić je s nekih 35-40 metara poslao lob-pass za Rodryga, izbacivši pritom cijelu obranu Chelseaja, a Brazilac je ostao sam i onda iz voleja samo tapnuo loptu u gol.

Remek-djelo Modrića pogledajte OVDJE.

Reakcije medija

Real je na kraju slavio u produžecima s ukupnim rezultatom 5:4, a netom nakon Modrićeve asistencije Twitter je eksplodirao i nastala je poplava reakcija na Lukino remek-djelo. Hrvatu su se naklonili brojni svjetski mediji i to kakvim komentarima...

Najjači komentar ostavio je slavni talijanski ekspert za transfere, Fabrizio Romano. "Modrićeva asistencija trebala bi biti izložbeni primjerak u muzeju. To nije nogomet, to je umjetnost", napisao je Romano.

A valja još izdvojiti reakciju Bleachera koji ga je nazvao "nestvarnim". SportBible ga proglašava jednim od najvećih ikad. Goal kaže da stari kao dobro vino, ESPN piše da je "top klasa". SPORF veli da je "mađioničar". Iz 433 su samo tweetali: "Luka Modrić. To je to. To je tweet".