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MADRIĐANI LUDI /

Olise postaje najskuplji napadač ikad? Real sprema ponudu koja prkosi logici

Olise postaje najskuplji napadač ikad? Real sprema ponudu koja prkosi logici
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Foto: Powerpics/Alamy/Profimedia

Ugovor s Bayernom veže ga do lipnja 2029. godine

6.7.2026.
9:41
Hina
Powerpics/Alamy/Profimedia
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Španjolski nogometni velikan Real Madrid ustrajan je u tome da u ljetnom prijelaznom roku dovede veznjaka Bayerna Michaela Olisea (24), objavili su španjolski mediji.  

Real je, tvrde mediji, spreman ponuditi 220 milijuna eura za francuskog reprezentativca. Fiksni dio odštete iznosio bi 190 milijuna eura, te još 30 milijuna u bonusima. 

Olise je briljirao prošle sezone u dresu Bayerna postigavši 22 gola i 31 asistenciju. Odlične partije pruža i na SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Francuski veznjak je prošao kroz omladinske pogone Arsenala, Chelseaja i Manchester Cityja, a 2021. je stigao u Crystal Palace. Nakon tri sezone u Crystal Palaceu u ljeto 2024. potpisao je za Bayern, koji je za njega platio 53 milijuna eura.

Ugovor s Bayernom veže ga do lipnja 2029. godine. Za francusku reprezentaciju je u 22 utakmice upisao sedam pogodaka i devet asistencija.

BayernReal MadridSvjetsko Prvenstvo 2026.
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