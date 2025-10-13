Olić uoči važne utakmice za mlade: 'Bolji smo od Ukrajine i to ćemo pokazati na terenu'

Hrvatska U-21 reprezentacija u utorak igra drugu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027., u kojoj će ugostiti reprezentaciju Ukrajine.

"Ovo je dugi ciklus u kojem imamo sedam dana pripreme za utakmicu s obzirom da smo imali po jednu utakmicu. Imali smo dovoljno dana za treninge da isprobamo nekoliko varijanti i isto tako smo imali smo priliku u petak vidjeti u Sloveniji utakmicu između Ukrajine i Mađarske S obzirom da je Ukrajina prvu utakmicu igrala protiv Litve, nešto slabijeg protivnika, nismo mogli vidjeti najbolju realnu sliku te ekipe, a ovdje smo imali uživo doživjeti i vidjeti te njihove kvalitete. Zasluženo su po jačini bili prvi u skupini, ekipu vodi španjolski trener, imaju glavu i rep, igraju 4-4-3, jako dobro su uigrani, vjerojatno u tim svim svojim kategorijama imaju isti princip i toga se drže", kazao je Olić.

"Očekujem tešku utakmicu, ali vjerujem da imamo bolju ekipu i da ćemo to sutra potvrditi na terenu i na kraju se nadam pozitivnom rezultatu", zaključio je hrvatski izbornik.

Utakmica između Hrvatske i Ukrajine igra se sutra u Velikoj Gorici s početkom u 18 sati.

Hrvatska je u kvalifikacijskoj skupini H četvrta s jednim bodom, dok je Ukrajina prva s četiri boda.

