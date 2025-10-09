Olić pred važnu utakmicu protiv Ukrajine morao napraviti bitnu zamjenu: Otpao Dinamov igrač

Ivica Olić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine, morao je napraviti jednu zamjenu u kadru uoči kvalifikacijskog susreta protiv Ukrajine u Velikoj Gorici.

Zbog ozljede je za taj dvoboj otpao Dinamov igrač Moreno Živković, a izbornik Olić je u reprezentaciju pozvao igrača Slaven Belupa Zvonimira Katalinića koji se već priključio treninzima.

Hrvatska U21 će protiv vršnjaka iz Ukrajine u Velikoj Gorici igrati idućeg utorka s početkom u 18 sati.

U kvalifikacijskoj skupini H za odlazak na Europsko prvenstvo Hrvatska U21 je dosad odigrala jednu utakmicu te je u Trabzonu remizirala protiv Turske U21 1-1. Ukrajinski nogometaši su u jedinom susretu pobijedili Litvu U21 s uvjerljivih 4-0. Osim ove četiri reprezentacije u skupini se još nalazi Mađarska U21.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić odgovorio na pitanje koji bi savjet dao Daliću za 100. nastup