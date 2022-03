Ukrajinski nogometni reprezentativac i član Man Cityja Oleksandr Zinčenko razgovarao je s proslavljenim bivšim engleskim nogometašem Garyjem Linekerom, koji sad radi za ugledni britanski BBC.

Rat u Ukrajini bijesni iz dana u dan

Otkako je Rusija napala Ukrajinu prije nešto više od tjedan dana, oko milijun Ukrajinaca pobjeglo je na sigurno, dok su mnogi ostali ostali boriti se.

Međunarodna zajednica je gotovo univerzalno podržala Ukrajinu, u mnogim slučajevima slanjem oružja ili uvođenjem sankcija ruskim tvrtkama ili pojedincima.

Zinčenko, koji ima obitelj i prijatelje u Ukrajini, razgovarao je s Garyjem Linekerom o "svojoj misiji" da svijetu ispriča što se događa u Ukrajini. Sjajni lijevi bočni Manchester Cityja od nastavka ruske agresije i okupacije Ukrajine u medijima i na društvenim mrežama, žestoko napada Putina i bori se za ukrajinsku stvar.

'Žena me probudila plačući. Šokirale su me slike i snimke iz Ukrajine'

Prisjetio se u intervjuu Zinčenko kako je prije deset dana doznao da je Rusija napala Ukrajinu:

"Žena me probudila plačući u ponoć. Šokiralo me kada mi je pokazala slike i snimke iz Ukrajine. Teško mi je opisati osjećaj koji me tada obuzeo. Možda je najbliže tome kada vam netko jako blizak umire. Zapravo, ovo je puno gore. Od tada do danas ja samo plačem. Prestao sam brojati dane koliko to traje, ali znam da samo plačem. Što god radio, primjerice kad se vozim s treninga, samo počnem plakati i ne mogu prestati. Zamislite samo da je mjesto u kojem ste rođeni i odrasli i kojem se svakodnevno u mislima vraćate sada samo hrpa ruševina", otvorio je dušu najbolji ukrajinski nogometaš legendi engleskog nogometa....

Mnogi Ukrajinci - uključujući Zinčenkove prijatelje - ostali su boriti se protiv ruske invazije, a neki koji žive u inozemstvu vraćaju se kući zbog rata. Zinčenko objašnjava zašto on to neće napraviti:

'Da nemam kćerkicu, već bih bio ondje i borio se'

"Da nemam kćerkicu, već bih bio ondje i borio se. Jednostavno, takav sam rođen. Znam ljude iz moje zemlje i mentalitet svih nas je takav. Ponosan sam što sam Ukrajinac, a kad gledate ljude, kako se bore za život, morate biti još ponosniji. Znam svoj narod i ljude, oni će radije umrijeti nego odustati. Oni će izginuti, ali se neće predati".

Rekao je da je bio oduševljen podrškom koju je dobio od nogometnih navijača, ljudi na ulici, a također i od donacija britanske javnosti.

“Tako sam zahvalan”, izjavio je Zinčenko.

Najgore za Ukrajinu tek dolazi. Očekuje se kako će Rusi, nakon neuspjeha blitzkriega, sad udariti još jače. Podrška svijeta, stoga, Ukrajincima puno znači...

"Toliko sam zahvalan svim tim ljudima na podršci koju ovdje dobivam. Nisam znao da će tako biti na ovaj način. Stoga bih svima njima želio reći veliko hvala. Cijenim to. Dobivam puno poruka od mnogih u Ukrajini i pitaju me o videima podrške Znači ljudi gledaju TV, ljudi još uvijek gledaju nogomet i mogu vidjeti sve te stvari, i pretpostavljam da im to puno pomaže".

'Moja misija je pokazati svijetu što se događa'

Poruke i snimke podrške imaju učinak na Ukrajince...

"To je kao, ljudi koji podržavaju Ukrajinu, pokušavaju ih gurnuti, učiniti da budu još jači - nemojte odustati. I znam da moji ljudi neće."

Zinčenko ima posebnu misiju...

"Moja misija je pokazati svijetu što se događa u Ukrajini i boriti se protiv ruske propagande, koja primjerice u naše osvojene gradove dovodi Ruse iz Rusije i onda inscenira razgovore na ulicama s njima u kojima oni glume Ukrajince koji govore kako žele da to postane Rusija. Mogu vam pokazati milijun slika i videa što Rusi doista rade u Ukrajini. Uništavaju gradove i muče ljude. Ljudi skapavaju od gladi, spavaju na tlu, u bunkerima žive nedostojno čovjeka. Mogu vam pokazati milijun takvih slika. Mogu vam pokazati milijun videa, što Rusi sada tamo njima rade. Mogu vam pokazati svaki grad u svojoj zemlji, koji su Rusi uništili."

Zinčenko je otkrio da je to bio razlog zašto je želio napraviti intervju i reći sve što mu je na duši...

"Razmišljao sam nekoliko dana o ovom intervjuu. Trebam li to učiniti? Zar ne bih trebao? Ali, ja samo želim poslati poruku svim ljudima da to ne zanemaruju. Moramo zaustaviti rat."

'Jako me iznenadilo da baš nitko od ruskih nogometaša nije ništa rekao'

Istaknuo je koliko je razočaran ponašanjem ruskih nogometaša:

"Jako me iznenadilo da baš nitko od njih nije ništa rekao. Sve su to jako poznati nogometaši s puno pratitelja na Instagramu i Facebooku i mogli bi barem reći nešto da pomognu zaustavljanju rata jer njih ljudi slušaju. Znam da se boje, ali ne znam zašto. Pa neće im nešto učiniti ako iskažu svoj stav. Umjesto da to naprave, oni se samo prave da se ništa ne događa. Ne znam zašto."