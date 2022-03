NIŠTA VIŠE NIJE ISTO / Vlada Sedan Zinčenko u nevjerici zbog rata u Ukrajini: 'Probudila me u suzama. Šokiralo me kada mi je pokazala slike i snimke'

Poznata bivša ukrajinska novinarka Vlada Sedan Zinčenko, supruga najboljeg ukrajinskog nogometaša Oleksandra Zinčenka, šokirana je kao i mnogi zbog događanja u svojoj zemlji Ukrajini, koja je na udaru ruske invazije. "Žena me probudila plačući u ponoć. Šokiralo me kada mi je pokazala slike i snimke iz Ukrajine. Teško mi je opisati osjećaj koji me tada obuzeo. Možda je najbliže tome kada vam netko jako blizak umire. Zapravo, ovo je puno gore. Od tada do danas ja samo plačem. Prestao sam brojati dane koliko to traje, ali znam da samo plačem. Što god radio, primjerice kad se vozim s treninga, samo počnem plakati i ne mogu prestati. Zamislite samo da je mjesto u kojem ste rođeni i odrasli i kojem se svakodnevno u mislima vraćate sada samo hrpa ruševina", kazao je u razgovoru za BBC Oleksandr Zinčenko.