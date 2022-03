Rat u Ukrajini bijesni. Svijet prati dramatična dagađanja u toj zemlji, život tamo više nije isti. Mnogi odlaze u rat dobrovoljno, a niti sportaši, odnosno ljudi iz sporta nisu izuzetak. Proteklih dana bilo je onih koji su uzeli pušku u ruke i otišli na bojište. I za njih se sve promijenilo...

Boksači posebno zastupljeni u obrambenim snagama Ukrajine

Ukrajinski boksači posebno su zastupljeni u obrambenim snagama Ukrajine. Vitalij Kličko još je prije najavio kako će se boriti, a njegov brat Vladimir Kličko prijavio se u rezervni sastav u Kijevu ranije prošlog mjeseca, dok se zemlja pripremala za napad. Vitalij se, pak, pojavio u uniformi prije petnaestak dana, kada je sa kolegama političarima sudjelovao u vojnoj vježbi i tada se fotografirao kako na poligonu vježba gađanje teškim mitraljezima, čuvanje položaja od dolazećih tenkova, te bacanje ručnih bombi. I sam je rekao ranije da, ako dođe do rata u Ukrajini, da će i on na bojište.

Braća su, tako, spremna učiniti sve što je potrebno da obrane svoju zemlju od invazije Rusa. To do sada nije uključivalo oružanu borbu, ali su obojica jasno dali do znanja da će se boriti na ulicama glavnog ukrajinskog grada ako do toga dođe. Kijevu prijeti tzv. totalni rat. Borbe se vode u prigradskim naseljima, a informacije dolaze i o diverzantskim skupinama koje, za sad, uspješno rješavaju pripadnici oružanih snaga Ukrajine, iako im te diverzantske skupine pričinjavaju određene probleme samom svojom pojavom, a kamoli ne djelovanjima...

"Bude li rata, uzimam strojnicu i priključujem se obrani", kazao je Vitalij Kličko.

Vitali i Vladimir Kličko, sinovi sovjetskog general-bojnika, bivši su boksači i prvaci u teškoj kategoriji i kad god je jedan bio u ringu, drugi mu je uvijek pomagao iz kuta, bio uz njega. Sad su u borbi, drugačijoj od bilo kakve dosad, borbi o kojoj nisu mogli ni sanjati. Nagrada za ovu nije šampionski pojas, već opstanak njihove zemlje, životi njih samih i životi njihovih sunarodnjaka...

Vladimir i Vitalij trenutno u Kijevu

Vladimir i Vitalij trenutno su u Kijevu. Vitalij je gradonačelnik ukrajinskog glavnog grada koji je trenutno pod žestokim napadima ruskih snaga. Ruski napadi na istočni ukrajinski Harkiv i glavni grad Kijev nastavljeni su preko noći, dok su u napadu na sjeveroistočnu regiju Sumi gubitke pretrpjele obje strane. U Harkivu je ruska vojska digla u zrak trafostanice. Napadi su navodno uzrokovali probleme s opskrbom strujom i vodom. Gotovo 70 ukrajinskih vojnika poginulo je u nedjeljnom ruskom napadu na vojnu bazu u Ohtirki, gradu koji se nalazi između Harkiva i Kijeva. Prema najnovijim informacijama, poznata ukrajinska boksačka braća nalaze se na listi za odstrel...

Britanski mediji navode, pozivajući se na obavještajne izvore, da je ruski predsjednik Vladimir Putin poslao u Ukrajinu pripadnike naoružane milicije, njih 400-injak, zloglasnu grupu Wagner, s posebnim zadatkom da likvidiraju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog te još neke istaknute osobe poput gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička. U čitavoj Ukrajini navodno je između 2000 i 4000 pripadnika skupine Wagner, a njih oko 400, koji su ušli u zemlju iz Bjelorusije, dobili su poseban zadatak ubiti ukrajinskog predsjednika i Vitalija Klička, tvrdi londonski Times.

Lista za odstrel

Daily Mail piše kako se na listi za odstrel wagnerovaca nalazi i njegov brat Vladimir. Ukrajinskog predsjednika, gradonačelnika Kijeva i njihove kolege navodno Rusi prate putem njihovih mobilnih telefona i tvrde da u svakom trenutku znaju gdje se nalaze. Jedan izvor tvrdi da je plaćenicima rečeno da ''povuku kočnicu'' dok Putin ovog tjedna vodi mirovne pregovore sa Zelenskim...

Loma i Usyk također s oružjem u ruci brane domovinu

Vasilij Lomačenko, dvostruki osvajač zlatne olimpijske medalje kojega neki smatraju najboljim pound for pound boksačem svijeta, definitivno jedan od najboljih amaterskih boksača ikad, hitno se vratio kući iz Grčke, kako bi kao član obrambenog bataljuna branio domovinu od agresije. Uzeo je u ruke AK75U, što dovodi pod znak upitnika njegov potencijalni meč za naslov svjetskog naslova protiv australskog boksača Georgea Kambososa.

Lomačenko se nalazi na ratištu u regiji Odesa na jugu zemlje. Odesa je također napadnuta, vode se žestoke bitke, pa je ta prva crta obrane vrlo zahtjevna, teška i samim time opasna. Novootvoreni frontovi rastegli su borbe od Luganska pa sve do Odese, lučkog grada na jugu Ukrajine, u koju su se također iskrcale ruske snage...

"Bojna teritorijalne obrane Belgorod-Dnjestrovski je formirana i naoružana. U teritorijalnoj obrani boksač Vasilij Lomačenko obavijestio je gradonačelnika", stoji u obavijesti na Facebooku.

U rat je otišao i aktualni prvak u kraljevskoj teškoj kategoriji. Oleksandr Usyk vratio se kući iz Londona kada je Rusija izvršila invaziju na njegovu zemlju i, umjesto da se priprema za mogući revanš protiv Anthonyja Joshue, sprema se boriti protiv Rusa u svojoj domovini. Boks je stavio na čekanje, neke druge stvari su trenutno ipak bitnije...

Obojica potencijalno gube milijunske plaće — u Usykovom slučaju, najveću u njegovoj karijeri u revanšu s Joshuom. Ali obrana pojasa i obrana zemlje dvije su vrlo različite stvari.

Nitko od ukrajinskih poznatih boksačkih imena nije po strani i ne pokazuju znake povlačenja sada, čak i u ovakvoj situaciji, kad su se napadi Rusa pojačali...

Vitalij Kličko: 'Rusi, vratite se kući'

"Vratite se kući", rekao je Vitali na pitanje što bi poručio ruskim vojnicima.

"Ovdje nemate što raditi".

Usyk je bio još grublji sa svojom porukom...

"Vi niste u ratu s našom vladom, našom vojskom. Vi ste u ratu s narodom. Ovo je naša zemlja. Mi smo kod kuće", poručio je u videu objavljenom na Twitteru.

Vitali Kličko je gradonačelnik Kijeva od 2014., dvije godine nakon što je konačno prekinuo boksačku karijeru koja mu je donijela zlatnu olimpijsku medalju i svjetski naslov. Njegov brat je bio još uspješniji, držao je naslove u teškoj kategoriji 11 godina bez poraza.

Odrasli su oboje boreći se u sovjetskom amaterskom boksačkom sustavu i, iako se njihovi tehnički stilovi nisu svidjeli ljubiteljima boksa jer su dominirali njime i ubili boksačku zanimljivost, bili su iznimno popularni u Njemačkoj gdje su rasprodavali Arene i stadione za velike borbe. Također su vrlo pametni i obrazovani. Obojica imaju fakultetsku diplomu i govore četiri jezika...

"Mislim na vas, prijatelji moji", tvitao je glumac i političar Arnold Schwarzenegger, uz sliku braće Kličko.

"Bili ste moji heroji u ringu i sada ste moji heroji", dodao je popularni glumac.

Nažalost, ovo je rat, a ne sport. Nema suca, ali ima zato vrlo malo pravila i iznimno smrtonosnog oružja...

'Trenutno je najvažnije pitanje obraniti našu zemlju'

Ipak, o ruskim vojnicima koji su prijetili gradu u nedjelju i ponedjeljak, odnosno o njihovim napadima, braća su, govoreći, pokušala ostati optimistična u uredu gradonačelnika, iako Vitalij Kličko upozorava na prijeteću humanitarnu krizu jer gradske zalihe hrane i lijekova presušuju...

"Trenutno je najvažnije pitanje obraniti našu zemlju", poručuju braća.

Oni će biti tu za tu obranu, poput mnogih hrabrih Ukrajinaca koji ne mare za prekinute mladosti, već samo za opstojnost njihove napadnute zemlje i sigurnost ljudi. Hrabrost koju pokazuju pred velikom silom ista je ona hrabrost koju su slavna braća ponijela u ring, pomnožena s 10 valjda. Poznavajući Vitalija i Vladimira, ne čudi što su spremni proliti krv u obrani svoje zemlje. Oni su borci i oni su sad, k tome, u borbi svojih života. No, nisu jedini. U obrambenim snagama ima i predstavnika iz ostalih sportova...

Jurij Vernydub, trener moldavskog hit nogometnog kluba Šerifa, također je otišao u rat.

Jurij Vernydub i Vaslilij Kravec svjesni važnosti trenutka

Nogometaši moldavskog Šerif u rujnu prošle godine su pobijedili Real Madrid na njegovom terenu i kreirali jedno od najvećih, ako ne i najveće iznenađenje u povijesti Lige prvaka. Šerif je na Santiago Bernabeu slavio rezultatom 2:1, a do tog nevjerojatnog uspjeha na klupi ih je vodio upravo Jurij Vernydub. Vernydub je, ni pola godine nakon najvećeg uspjeha u trenerskoj karijeri dao otkaz kako bi otišao u rat u Ukrajini. Vernydub je napustio Šerif i stavio se na raspolaganje ukrajinskoj vojsci u obrani od Rusije.

Ukrajinski nogometaš Vasilij Kravec također je rekao kako bi htio na bojište. Ovaj branič je član Leganesa, a igra na posudbi u Sporting Gijonu u drugoj španjolskoj ligi. Želi uzeti pušku u ruke i pomoći svojim sunarodnjacima u obrani zemlje, ali svjestan je da nije prošao vojnu obuku i da nije kompetentan za to. No, mnogi mladi i stari ovih dana uzimaju pušku u ruke, iako ju nikad dosad nisu imali u rukama, iako ništa o ratovanju ne znaju. No, sila ne pita, situacija je alarmantna...

"Sje*ani smo. Oni ubijaju ljude, civile. Ne želim reći da su krivi Rusi, kriv je Putin. Mi smo zemlja koja želi živjeti u miru, ne želimo nikoga napadati, tek živjeti mirno i spokojno. Reći ću vam istinu, želim pomoći zemlji. Želim u rat da bih pomogao svojim ljudima. Ali ne mogu pomoći jer ne znam kako pucati, kako se kretati, kako napuniti pištolj... Pomoć je obaveza svakog Ukrajinca", poručio je Kravec prošlog tjedna.

Oleh Lužnji prekinuo trenersku karijeru

Bivši poznati ukrajinski nogometaš, sad trener Oleh Lužnji, također prekida svoju trenersku karijeru kako bi se stavio na raspolaganje domovini...

Lužnji, koji je nedavno otišao s pozicije pomoćnog trenera u Dinamo Kijevu, imao je u planu otići na Otok u i tamo se baviti trenerskim poslom, no rat mu je promijenio planove. Poziv od britanskog novinara dobio je u subotu. Inače, kad ne radi, subotu provodi na način da gleda Premier ligu čitav dan, naravno prati i sav ostali nogomet. Sad su došla neka druga vremena. Sad Oleh Lužnji, prvi ukrajinski osvajač Premiershipa s Arsenalom, gleda i osjeća ratne strahote u svojoj zemlji, koja je na udaru ruske vojne agresije. On se nalazi u Lvivu na zapadu Ukrajine, koji se također nalazi na udaru granata...

"Situacija je zastrašujuća. Htio sam doći u Veliku Britaniju, ali sam ostao sa svojom obitelji i boriti se za svoje ljude, za svoju državu i demokraciju. Nadamo se da će ovo sve biti brzo gotovo i da će se prestati uzalud gubiti ljudski životi. Moramo svi stajati kao jedan i završiti ovaj kriminalni rat", rekao je Lužnji.

Tenisač Serhij Stahovski također je hrabro objavio da će kao dobrovoljac braniti Ukrajinu od ruske invazije...

"Vojska je otvorila mjesto za pričuvne vojnike, za sve koji se žele boriti, uzeti oružje i biti dio teritorijalne obrane. Puno je dobrovoljaca, među njima sam i ja, potpisao sam pristupnicu prošlog tjedna, ali nisam imao dokumente potrebne za to. Sada su poništili proceduru pa se svatko može pridružiti. Nemam vojno iskustvo, ali znam rukovati oružjem", rekao je 36-godišnji Stahovski i pitao svijet što su radili prethodnih osam godina dok su Ukrajinci u ratu s Rusima.