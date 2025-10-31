Totalni kaos u Turskoj! Oko 150 nogometnih sudaca suspendirano zbog klađenja: 'Okaljali ste čast'

Disciplinska komisija Turskog nogometnog saveza (TFF) suspendirala je čak 149 sudaca na razdoblja između osam i 12 mjeseci zbog klađenja na ishode utakmica, dok se protiv još trojice vodi postupak.

Istraga TFF-a pokazala je kako se od 571 suca koji imaju licence za suđenje utakmica u turskim profesonalnim ligama njih čak 371 ima otvorene račune za sportsko klađenje, a 152 se aktivno klade. Od sudaca umiješanih u ovaj skandal, njih 22 (sedam glavnih i 15 linijskih) sudili su utakmice prve turske lige.

"Suđenje je časno zanimanje i svatko tko ukalja tu čast više nikada neće sudjelovati u turskom nogometu", zaprijetio je u četvrtak predsjednik TFF-a Ibrahim Haciosmanoglu.

Iz TFF-a su dodali kako su se desetorica sudaca kladila na više od 10,000 događaja svaki, dok je broj onih koji su se kladili na barem 1000 događaja 42.

Nije poznato je li se ijedan od suspendiranih sudaca kladio i na utakmice koje je on sudio.

