KORAK DO RASTANKA SA STAROM DAMOM /

Tudoru odbrojani dani? Poznati trener pristao na ponudu Juventusa

Foto: Gonzales Photo/fci/imago Sportfotodienst/profimedia

Trese se Tudorova stolica, u Juventusu izgubili strpljenje

22.10.2025.
13:57
SPORTSKI.NET
Gonzales Photo/fci/imago Sportfotodienst/profimedia
Nakon slabih rezultata Juventusa na početku sezone, Igor Tudor je prema pisanju talijanskih medija vrlo blizu otkaza.

Igor Tudor, koji je ekipu doveo do tri pobjede i tri remija nalazi se pod pritiskom nakon niza od tri neriješena susreta protiv Verone, Atalante i Milana te poraza od Coma, nakon čega su se čelnici kluba bacili na potragu za novim trenerom.

Juve je već kontaktirao brojne trenere, a izbor je na kraju pao na bosanskohercegovačkog stručnjaka Edina Terzića ili Talijana Raffaellea Palladina, koji su voljni doći u Torino.

"Posao Igora Tudora je u opasnosti. Ako dođe do otkaza, dvojica trenera su realne opcije za Juve. To su Raffaelle Palladino i Edin Terzić. Obojica su spremna potpisati ugovor do kraja sezone uz opciju nastavka saradnje", objavio je talijanski novinar Mirko Di Natale.

Juventus zamjera Tudoru i to što nema povjerenja u ekipu koju mu je klub osigurao.

"Igor Tudor vjeruje da ovaj Juventus nije kompetitivan i da je najbolje što može četvrto mjesto u Serie A. Žali se da mu nijedna želja nije ispunjena. Želio je zadržati Randala Kolo Muanija, tražio je još jednog 'wing-back' igrača na desnoj strani i Joao Mario nije bio njegova želja. Htio je zadržati Alberta Costu. Nije dobio ni centralnog veznjaka kojeg je tražio", poručio je Di Natale.

JuventusIgor TudorEdin TerziĆ
