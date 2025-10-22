Tudoru odbrojani dani? Poznati trener pristao na ponudu Juventusa

Nakon slabih rezultata Juventusa na početku sezone, Igor Tudor je prema pisanju talijanskih medija vrlo blizu otkaza.

Igor Tudor, koji je ekipu doveo do tri pobjede i tri remija nalazi se pod pritiskom nakon niza od tri neriješena susreta protiv Verone, Atalante i Milana te poraza od Coma, nakon čega su se čelnici kluba bacili na potragu za novim trenerom.

Juve je već kontaktirao brojne trenere, a izbor je na kraju pao na bosanskohercegovačkog stručnjaka Edina Terzića ili Talijana Raffaellea Palladina, koji su voljni doći u Torino.

"Posao Igora Tudora je u opasnosti. Ako dođe do otkaza, dvojica trenera su realne opcije za Juve. To su Raffaelle Palladino i Edin Terzić. Obojica su spremna potpisati ugovor do kraja sezone uz opciju nastavka saradnje", objavio je talijanski novinar Mirko Di Natale.

Juventus zamjera Tudoru i to što nema povjerenja u ekipu koju mu je klub osigurao.

"Igor Tudor vjeruje da ovaj Juventus nije kompetitivan i da je najbolje što može četvrto mjesto u Serie A. Žali se da mu nijedna želja nije ispunjena. Želio je zadržati Randala Kolo Muanija, tražio je još jednog 'wing-back' igrača na desnoj strani i Joao Mario nije bio njegova želja. Htio je zadržati Alberta Costu. Nije dobio ni centralnog veznjaka kojeg je tražio", poručio je Di Natale.

