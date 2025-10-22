Nogometaš (20) umro nakon što se motociklom zabio u kravu

Nogometni svijet u Brazilu zavijen je u crno nakon šokantne vijesti o smrti Antonyja Ylana, 20-godišnjeg napadača i jedne od najvećih nada regije Piauí. Mladić, koji je stajao na pragu ostvarenja snova, život je izgubio u bizarnoj prometnoj nesreći u ranim jutarnjim satima, vraćajući se s proslave rođendana svoga oca. Njegov motocikl, pod okriljem noći, udario je u kravu koja je lutala autocestom, prekinuvši tako na najsuroviji mogući način jednu obećavajuću karijeru.

Kobni povratak i stravičan prizor na cesti

Tragedija se dogodila u ponedjeljak, 20. listopada, oko 3:30 ujutro na saveznoj autocesti BR-343 u gradu Altos. Za Antonyja je to trebao biti rutinski povratak kući nakon sretnog obiteljskog okupljanja – proslave očevog rođendana. Međutim, mračna cesta skrivala je smrtonosnu opasnost.

Nadzorne kamere, čije su snimke obišle Brazil, zabilježile su stravičan trenutak. Na snimci se vidi krdo od pet krava, četiri odrasle životinje i jedno tele, kako hodaju sredinom ceste. U kadar ulazi Ylano na svom motociklu i, čini se, prekasno uočava prepreku. Bez vremena za reakciju, udara izravno u jednu od krava koja je zakoračila na njegovu stranu ceste.

Silina udarca bila je strahovita. Ylano je odbačen s motocikla i pao je na asfalt, ostavši nepomično ležati. Svjedoci su odmah pritrčali u pomoć, no mladiću nije bilo spasa. Liječnici su po dolasku mogli samo konstatirati smrt na mjestu nesreće. Prizor je bio potresan – ozlijeđena životinja, u panici i bolovima, pokušavala se odvući s ceste. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila sve okolnosti, uključujući i pitanje odgovornosti za životinje na autocesti.

Zvijezda čiji je sjaj prerano ugašen

Antony Ylano bio je puno više od mladića na motociklu; bio je simbol nade za lokalnu nogometnu zajednicu. Smatran je jednim od najsjajnijih talenata svoje generacije u državi Piauí. Karijeru je započeo u omladinskoj školi kluba Altos, za koji je 2023. godine upisao i svoj profesionalni debi u utakmici Serie C protiv kluba Remo.

Igrao je na poziciji napadača, a u trenutku smrti bio je ključni igrač U-20 momčadi kluba Piauí Esporte Clube. Prethodno je branio i boje kluba Fluminense-PI.

U svojoj kratkoj, ali bogatoj karijeri, ostvario je zapažene uspjehe. Bio je dio talentirane generacije koja je osvojila državno prvenstvo Piauí u juniorskoj konkurenciji 2024. i 2025. godine. Njegov talent prepoznat je i na nacionalnoj razini, sudjelovanjem na prestižnim natjecanjima kao što su São Paulo Junior Football Cup i Kup Sjeveroistoka za mlade.

Svijet nogometa u žalosti: "Proživljavamo duboku bol"

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla klubove za koje je igrao, koji su se oprostili od svog bivšeg igrača.

Njegov sadašnji klub, Piauí, objavio je emotivno priopćenje: "Piauí Esporte Clube proživljava trenutak duboke boli zbog gubitka napadača Antonyja Ylana. Ylano je nosio naše boje od 2024. godine. Ironično, sportaš se upravo pripremao za put u Fortalezu već idućeg dana kako bi s momčadi nastupio na Kupu Brazila za uzrast do 20 godina. To je trebao biti još jedan korak u njegovoj karijeri. Klub obavještava da su sve aktivnosti otkazane iz poštovanja prema našem vremenu žalosti."

Njegov matični klub Altos izrazio je "duboko žaljenje" zbog vijesti, opisujući ga kao talentiranog igrača iz njihove zajednice. Iz kluba Fluminense-PI također su izrazili "duboku tugu" i sućut svima koji su ga poznavali.

Tragedija Antonyja Ylana bolan je podsjetnik na krhkost života. Mladić koji je sanjao o velikim nogometnim stadionima, čiji su talent i predanost obećavali svijetlu budućnost, ugašen je u jednom trenu, u bizarnoj i okrutnoj nesreći. Dok policija nastavlja istragu, njegova obitelj, prijatelji i cijela nogometna zajednica opraštaju se od njega. Bdijenje je održano u njegovom rodnom gradu Altosu, mjestu gdje je započeo i tragično prerano završio svoj životni put.

