Od junaka do tragičara! Hrvatski golgeter imao priliku za hat-trick pa se osramotio

U utakmici 10. kola La Lige Osasuna Ante Budimira ugostila je Dinamova protivnika iz Europske lige Celtu Vigo i izgubila 2:3.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svih 90 minuta odigrao je napadač hrvatske reprezentacije Ante Budimir, koji je zabio dva pogotka, ali i promašio ključni jedanaesterac pri rezultatu 2:2. Celta je povela golom Borje Iglesiasa u 26. minuti, a devet minuta kasnije Manuel Fernández napravio je prekršaj za kazneni udarac koji je Budimir realizirao. Osam minuta poslije, u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, Ante Budimir zabio je svoj drugi pogodak na utakmici nakon dodavanja Rubéna Garcíje.

U drugom poluvremenu nije bilo mnogo akcije sve do 69. minute, kada je Celta uspjela poravnati preko Ferrana Jutglàe. Novo uzbuđenje stiglo je u 77. minuti, kada je Joseph Aidoo napravio prekršaj nakon kojeg je VAR odlučio da će Osasuna dobiti kazneni udarac. Svoju priliku za hat-trick Ante Budimir nije iskoristio — pokušao je izvesti „panenku“, no lopta je završila na gredi. Celta Vigo taj je promašaj kaznila u 88. minuti, kada je legenda Celte Iago Aspas sjajno uposlio Pabla Durána, koji je prebacio vratara Osasune Sergija Herreru za konačnih 3:2.

POGLEDAJTE VIDEO: Djeca, kiša i osmijeh u čast Ćiri: Dinamo slavio na prvom memorijalnom turniru Blažević