Hrvatska liga ovo ne pamti! Zadnji puta se slično dogodilo prije više od deset godina

Budući da se danas ne igraju utakmice HNL-a, dogodilo se nešto što se nije dogodilo već 12 sezona. Naime, kako piše Ofenziva, ovo je prvi put od sezone 2013./14. da se u nedjelju ne igraju utakmice HNL-a.

Zadnji put se tako nešto dogodilo u sezoni 2013./14., u petom kolu. Tada su u petak, 9. 8. 2013., snage odmjerili Split i Zadar, dan kasnije, u subotu, 10. 8., sučelili su se Slaven Belupo i Istra 1961 te Hrvatski dragovoljac i Dinamo, a baš su Rijeka i Osijek svoj dvoboj odigrali u ponedjeljak, 12. 8. Lokomotiva i Hajduk odgodili su svoj susret te ga odigrali u srijedu, 28. 8. Te se sezone još jednom dogodio isti scenarij. Samo tri kola kasnije, u petak, 30. 8., zaigrali su Split – Hrvatski dragovoljac. Dan kasnije, u subotu, 31. 8., igrali su Zadar – Slaven Belupo, Osijek – Hajduk i Dinamo – Istra 1961, da bi u ponedjeljak, 2. 9., zaigrali i Rijeka – Lokomotiva.

Ove godine razlog nisu odgode, već europska natjecanja. Naime, Dinamo je u četvrtak igrao u Švedskoj protiv Malmöa, dok je Rijeka u četvrtak započela utakmicu sa Spartom iz Praga. Ta je utakmica prekinuta zbog nevremena te je dovršena u petak. Iz tog su razloga Dinamo i Rijeka tražili odgodu, na što su iz Vukovara i Osijeka pristali.

📅Nedjelja bez HNL-a, ali ne po prvi put!



Uslijed sve siline raznih okolnosti, 11. kolo aktualne sezone @SuperSportHNL odigrati će se u petak, subotu – i ponedjeljak! Tome su umnogome kumovale europske utakmice Rijeke i Dinama zbog kojih će se susreti koje bismo inače gledali u… pic.twitter.com/XUGXF0BJ10 — Ofenziva (@OfenzivaPortal) October 26, 2025

