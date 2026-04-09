Objavljeno tko sudi utakmicu koja bi mogla odlučiti putnika u Europu

Hrvatski nogometni savez delegirao je suce za 29. kolo SuperSport Hrvatske nogometne lige, a veliko je iznenađenje to što će Patrik Kolarić suditi Dinamu.

Što se tiče ostalih utakmica, dvoboj Lokomotive i Istre sudit će Ante Terzić, "derbi Sjevera" između Varaždina i Slaven Belupa koji bi mogao odlučiti putnika u Europu sudit će Patrik Pavlešić, utakmicu Rijeke i Osijeka sudit će Mateo Erceg, dok će dvoboj Hajduka i Gorice suditi Ivan Vukančić. Kolo otvaraju Lokomotiva i Istra 11. travnja u 16:00 na Maksimiru, a zatvaraju Vukovar i Dinamo 13. travnja u 18:00 utakmicom na Gradskom vrtu u Osijeku.

