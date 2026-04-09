MLADE NADE /

Objavljeno tko sudi utakmicu koja bi mogla odlučiti putnika u Europu

Objavljeno tko sudi utakmicu koja bi mogla odlučiti putnika u Europu
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kolo otvaraju Lokomotiva i Istra 11. travnja u 16:00 na Maksimiru, a zatvaraju Vukovar i Dinamo 13. travnja u 18:00 utakmicom na Gradskom vrtu u Osijeku

9.4.2026.
15:07
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Hrvatski nogometni savez delegirao je suce za 29. kolo SuperSport Hrvatske nogometne lige, a veliko je iznenađenje to što će Patrik Kolarić suditi Dinamu.

Što se tiče ostalih utakmica, dvoboj Lokomotive i Istre sudit će Ante Terzić, "derbi Sjevera" između Varaždina i Slaven Belupa koji bi mogao odlučiti putnika u Europu sudit će Patrik Pavlešić, utakmicu Rijeke i Osijeka sudit će Mateo Erceg, dok će dvoboj Hajduka i Gorice suditi Ivan Vukančić. Kolo otvaraju Lokomotiva i Istra 11. travnja u 16:00 na Maksimiru, a zatvaraju Vukovar i Dinamo 13. travnja u 18:00 utakmicom na Gradskom vrtu u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo razbio Goricu, Zajc zabio najljepši gol sezone

 
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
