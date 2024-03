Afera 'curenja' snimki iz VAR soba s raznih utakmica 1. HNL upravo je poprimila dodatnu, nevjerojatnu dimenziju - objavljeno je sve što je skinuto sa servera.

Do sada je većinu snimki objavila Facebook stranica "Dnevnik nervoznog hajdukovca od rođenja", a admin te stranice je sada odlučio objaviti sve preostale snimke koje ima.

Uz objavu je napisao i tekst koji prenosimo u cijelosti:

'Sve što imam, stavit ću javno'

"Znači prvo i osnovno, ovaj tjedan sam nosija teško breme na leđima. Hvala svima koji su prepoznali trud u borbi za pošten nogomet. Pogotovo mi je drago šta su neki navijači suparničkih klubova to prepoznali. Ja nisam skida materijale i nisam ih bira, dobija sam stick sa materijalom i jutros je došlo vrime da skinem breme sa svojih leđa.

Sve šta imam, stavit ću javno, jer je došlo do toga da puštam selektivno. Nisam tija ja pustit Bebeka iz Osijeka jer sam želio da to napravi neko iz oštećenog kluba. Lokalpatriote iz Rijeke imam blokirane otkad su me prije par godina vrijeđali pa nisam ima kome poslat te snimke. Manji klubovi također nisu bili opcija zbog ovisnosti o Dinamovim transferima.

Evo sad dajem cjelokupnoj javnosti cijeli materijal koji sam ja dobio od 'Neznanog Junaka', pa nek svak vidi i vadi šta mu paše. Iskreno, mislim da će navijači Rijeke najviše profitirat sa snimkama sa zadnje utakmice protiv Dinama, a 50% snimki nisam ni prigleda.

Nažalost nema snimke sa snježne Gorice, ali ima kišna di su po meni oba penala dvojbena. Prvi jer igrač Gorice prvi udara balun, ali je iza toga đon, a drugi jer se balun odbiva od igrača Rijeke sa manje od metar u ruku čoviku kojemu je to prirodan položaj pri skoku. Recimo usporedija bi ga sa penalom Krova u Rijeci, ali tu igrač Rijeke ipak nije dira balun (vidiš, tu snimku nisam ni pogleda).

Moj općeniti dojam je da je sucima i na terenu i u VAR-u teško ponekad na brzinu donit odluku, zadnjih dana smo vidili nekoliko odluka di i mi sami nismo svi složni šta vidimo. Čak bi reka da se ovi na terenu previše oslanjaju na VAR a ovi u VAR- u nemaju neki kriterij, jer više se ne zna šta je malo jači touch, koja je ruka kažnjiva a koja ne.

Imamo 3 kršenja VAR protokola po meni, ofsajd u Varaždinu, penal na Periću u Osijeku i poništavanje faula sad protiv Rijeke. Sve drugo je kriterij... Činjenica je da u najviše problematičnih situacija sa kriterijem je sudac Čuljak, o Bebeku neću trošit riči, sve su rekli ljudi iz klubova kojima je VAR u Evropi.

Znam da će sigurno bit onih koji ne viruju da puštam sve. Ali evo ne znam kako da Vam dokažem osim "Ako sam ijednu situaciju ostavija sakrivenu, nek Hajduk još 20g ne bude prvak..."

Najviše žalim šta nema sljedećih situacija:

Okršaj Leke i Bela

Vatanje za vrat Ristovskog u Rijeci

Snježna Gorica

Hrvanje Uremović i Mierez

Vatanje za vrat Livaje u Puli

Za kraj, još jednom fala svima, al ako ostane samo na ostavci Marića, onda nisam napravija ništa.", piše na Facebook stranici.

