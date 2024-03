Snimke sudačkih komunikacija iz VAR afere koja je potresla hrvatsku nogometnu javnost izlaze van kao na traci. Najnovija dolazi oko dosuđenog penala za Varaždin na utakmici protiv Dinama u Maksimiru u 23. kolu. Dinamo je u toj utakmici slavio 1:0, no lako je moglo biti drugačije da Ivan Nevistić nije obranio penal Marke Dabre nakon borbe za loptu Jurice Poldrugača i Maximea Bernauera u 79. minuti susreta.

Lopta je u jednom trenutku pogodila stopera Dinama u ruku, a glavni sudac Ante Terzić iz Podstrane odmah je rekao da to za njega nije penal, no VAR sudac Marin Vidulin uvjerio ga je da ode na monitor i to pogleda pa je odluku promijenio. Pomoćni VAR sudac bio je Vedran Đurak iz Svetog Ivana Zeline.

Podsjetimo, radi se o situaciji nakon koje je Dinamo na društvenim mrežama videom i fotografijama ismijao VAR suce kako uz poznatu melodiju iz animiranog filma "A je to", u VAR sobi igraju Solitaire i gledaju TV.

"Moguća ruka". "Traži ruku". "Po meni ništa, po meni ništa". "Ha, vidi. A je. Gle, tu.", samo je dio komunikacije između sudaca, a cijelu pogledajte i poslušajte OVDJE.

