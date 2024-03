Ivan Brleković, bivši javni tužitelj, sudac i dopredsjednik HNS-a, danas poznati odvjetnik, jutros nam je prokomentirao VARleaks aferu koja trese hrvatski nogomet, a koja je za posljednicu imala i ostavku Brune Marića na mjestu predsjednika Sudačke komisije HNS-a, te koja za posljedicu ima narušavanje odnosa na relaciji sjever - jug Hrvatske. VARleaks afera stvorila je neviđeni pritisak na suce u domaćem nogometu i uzburkala dodatno duhove.

"Žao mi je što se sve ovo događa u našem nogometu, ali sam ja, kao čovjek s nekakvim iskustvom, tako nešto i očekivao. Strasti su jako uzavrele. Ta masa navijača Hajduka i sam HNK Hajduk kao klub smatraju da je došao njihov trenutak, da konačno budu prvi, šampioni u Hrvatskoj, s obzirom na sva događanja i krizu u Dinamu. Međutim, kad nešto jako želiš, previše, onda ti malo ne ide baš po planu. Tako, odigrali su neke utakmice lošije, izgubili, bolje rećeno prosuli bodove gdje nisu smjeli prosuti ih, gdje to nisu očekivali. Umjesto da svi uživamo u draži neizvjesnosti, napetosti tog prvenstva, jer tu nije samo Hajduk nego i Rijeka koja igra možda i najljepši nogomet, došlo je do sukoba i svađa među nama samima", rekao nam je Ivan Brleković u jednom dahu i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je za očekivati da se pojave određeni incidenti. Bit će ih do kraja prvenstva još, ukoliko HNS, na čelu s predsjednikom Marijanom Kustićem i Izvršnim odborom, uistinu ne reagiraju najrigoroznije i ne stanu tome na kraj. Ovo prelazi granice, po meni, nogometa. Kad bi to bio samo nogomet onda bi se moglo svesti pod zabavu za mase, ali ovo ozbiljno truje odnose na relaciji sjever - jug Hrvatske. Dolazi do pataloške mržnje, barem se to da osjetiti s društvenih mreža, znači s društvenih mreža dolazi do jedne pataloške mržnje Dalmatinaca prema gradu Zagrebu i Zagrepčanima. Mislim da to ne bi smjelo tako biti. Tu treba hitno reagirati, ne samo HNS, nego i pojedine društvene institucije."

Nije tu stao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tome se mora stati na kraj i utakmice HNL-a se moraju dovesti u regularne okvire. jer, ovo više nije regularni prvenstvo. Ovakav pritisak, ovakve prijetnje, simbolično rezanje glave nekom, to nije primjereno društvu 21. stoljeća. To je naprosto necivilizacijski i u tome se stvarno nekakvo zlo i dogodilo. To je moj kontekst i viđenje s tog društvenog aspekta".

Ivan Brleković objasnio nam je i s pravnog stajališta ovaj slučaj...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče otkrivanja snimaka iz VAR sobe i puštanja u eter, nije to ništa neuobičajeno. To je kažnjivo, ali kad se ovako usijaju glave i uzavriju strasti, onda je to bilo za očekivati. S kaznenopravnog aspekta, postoji kazneno djelo - neovlašteno snimanje i neovlaštena upotreba snimke. Mislim da tu ima materijala da nadležne institucije, dakle Državno odvjetništvo i policija, pokrenu potrebne radnje i utvrde tko je, na koji način i s kojim motivima to pustio u javnost. Jer, došlo je do jednih nevjerojatnih tenzija, turbulencija u javnosti i ponavljam, došlo je do produbljivanja tenzija na relaciji sjever - jug. Teško je razumijeti agresiju koja s juga dolazi", zaključio je Ivan Brleković.

Spektakularnu FNC 15 priredbu iz Ljubljane možete gledati u prijenosu UŽIVO 30. ožujka na Voyo platformi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija 3. ožujka igra novu utakmicu protiv Rumunjske. Susret je jako bitan u kvalifikacijama za EP. Gledajte ga na Voyo.