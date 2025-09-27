Objavljen točan broj glasova za Zlatnu loptu: Nevjerojatna je razlika između Dembelea i Yamala

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu 2025. godine te tako okrunio svoju dosadašnju karijeru.

France Football je sada objavio i točan broj glasova koje su primila desetorica najboljih, nekoliko dana nakon ceremonije na kojoj je francuski napadač PSG-a trijumfirao.

Nuno Mendes je na desetom mjestu sa 171 glasom. Gianluigi Donnarumma pobijedio je svog bivšeg suigrača iz PSG-a za samo jedan glas, zauzevši deveto mjesto sa 172 glasa. Slijede Cole Palmer (211 glasova), Kylian Mbappe (378 glasova), Achraf Hakimi (484 glasa) i Raphinha na petom mjestu sa 620 glasova.

Salah je završio na četvrtom mjestu sa 657 glasova, odmah iza Vitinhe na trećem mjestu sa 703 glasa. Lamine Yamal završio je drugi s 1059 glasova, usred kontroverzi oko svog oca.

Razlika između njega i Dembéléa je očita, što potvrđuje apsolutnu pobjedu Francuza: dobio je 1380 glasova, 321 bod ispred mladog Španjolca.

To je značajna razlika, treća najveća u desetljeću između prvog i drugog mjesta na Ballon d'Oru, nakon što je prošlogodišnja razlika između Rodrija i Viniciusa bila samo 41 bod.

KONAČNI POREDAK

1. Ousmane Dembele 1,380

2. Lamine Yamal 1,059

3. Vitinha 703

4. Mohamed Salah 657

5. Raphinha 620

6. Achraf Hakimi 484

7. Kylian Mbappe 378

8. Cole Palmer 211

9. Gianluigi Donnarumma 172

10. Nuno Mendes 171

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'