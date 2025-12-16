FREEMAIL
Novo oružje za Modrićev Milan: Napadač Elfa stiže kao odgovor na probleme u realizaciji

Foto: Conor Molloy/afp/profimedia

Nije se snašao u Premier ligi, sada je pitanje shodno time kako će to izgledati u Serie A

16.12.2025.
11:56
Hina
Conor Molloy/afp/profimedia
Drugoplasirana momčad talijanskog prvenstva AC Milan želi u zimskom prijelaznom roku dovesti centarfora West Hama Nijemca Niclasa Fullkruga (32), objavili su britanski mediji. 

Talijanski klub želi Fullkruga dovesti na polugodišnju posudbu s mogućnošću otkupa njegovog ugovora na kraju sezone. Londonskom klubu bi, pak, više odgovarala prodaja Fullkruga, jer bi tim novcem mogao financirati pojačanja u siječnju, procjenjuju britanski mediji. Osim Milana, za Fullkruga interes pokazuje i Wolfsburg.

Njemački centarfor je stigao u West Ham u ljeto prošle godine iz Borussije Dortmund, a engleski klub je za njega platio 27 milijuna eura odštete. Veći dio prošle sezone propustio je zbog ozljeda, te je zabio samo tri pogotka. U West Hamu su se nadali da će ove sezone Fullkrug pokazati formu iz sezone 2023/24., kada je upisao 15 golova i 10 asistencija. 

No, uslijedilo je još jedno razočaranje. Fullkrug se ove sezone još nije upisao u strijelce u devet odigranih utakmica. Trener West Hama Nuno Espirito Santo ima sve manje povjerenja u njega i u posljednjih pet susreta Fullkrug je odigrao tek 28 minuta.

Za njemačku reprezentaciju Fullkrug je u 24 utakmice postigao 14 pogodaka.

