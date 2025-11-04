U BiH traje rat između navijačkih skupina i Saveza, Džeko poslao poruku koja će odjeknuti

Nogometni savez Bosne i Hercegovine uskratio je navijačima nogometne reprezentacije te zemlje, koji se predstavljaju kao BH Fanaticosi, ulaznice za predstojeću utakmicu s Rumunjskom pa su krovnoj kući nogometa u BiH stigle poruke da su time izazvali rat i da će ga i dobiti.

"Bosnu i Hercegovinu što ste ponižavali, ponižavali ste! Bagro i ološu! tražili ste 'rat' - dobit ćete ga", napisao je u objavi na društvenoj mreži glumac Emir Hadžihafizbegović, vjerni navijač nogometne reprezentacije BiH.

Ministar kulture i sporta Sarajevske županije Kenan Magoda tvrdi kako je u pozadini pokušaj da se potkopa reprezentacija.

"To nema veze sa sportom. To je projekt kontrole, interesa i utjecaja, u kojem, nažalost, prema mojim saznanjima sudjeluju obavještajne strukture iz Srbije", izjavio je Magoda.

Reprezentacije BiH i Rumunjske trebale bi 15. studenoga u Zenici odigrati utakmicu u okviru kvalifikacija za predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo u okviru skupine H u kojoj su zajedno s Austrijom, Ciprom i San Marinom.

No, početkom tjedna iz NS BiH su odlučili uskratiti ulaznice za članove navijačke skupine BH Fanaticosi, a to se dogodilo istodobno kada su se pojavile informacije kako je upravo formirana "alternativna" navijačka skupina pod nazivom BH Hooligans koja navodno nastaje baš pod pokroviteljstvom sadašnje uprave NS BiH s ciljem da se na taj način uguše kritike koje se s tribina redovito čuju na račun sadašnjih čelnika bosanskohercegovačkog nogometa predvođenih aktualnim predsjednikom Vicom Zeljkovićem.

BH Fanaticosi prozvali sve u Savezu

Tijekom njegova mandata od 2021. godine BiH se nije uspjela plasirati niti na jedno značajnije međunarodno natjecanje, a unatoč lošem stanju reprezentativnog nogometa te stalnim promjenama izbornika Zeljković je ishodio novi mandat, ali i izmjenu statuta NS BiH po kojima na mjestu predsjednika može ostati sve do 2033. godine.

Zeljkovićevi kritičari spočitavaju mu i obiteljske veze s Miloradom Dodikom i sugeriraju kako je on baš tom osnovom dospio na čelo NS BiH.

Na Facebook stranici skupine BH Fanaticos u ponedjeljak su objavili kako im je NS BiH s kojim su i do sada imali samo poslovnu suradnju, a ulaznice uredno plaćali, odbio sve zahtjeve za dolazak u Zenicu.

"BH Fanaticos je zvanično nepoželjan od separatista, kriminalaca unutar Saveza i njihovih poslušnika. S druge strane, oni se neće zastidjeti da prođu ulicama pod krinkom lažnog patriotizma i brige za bolje sutra. Jesu li nas zaustavili? Nisu i neće nikad. Doći ćemo u Zenicu i gdje god drugo bude trebalo. Pozdrav svim ljudima koji vjeruju u naše namjere i koji znaju koji teret nosimo ovih 25 godina. I šakama i srcima!", napisali su u objavi iz te navijačke skupine.

Istu zabranu odmah je dobila i druga navijačka skupina pod nazivom "Ljuti Krajišnici" a oni su također optužili NS da se prema reprezentaciji odnose kao da je njihovo privatno vlasništvo.

Ulaznice su pak odobrene za pripadnike novoutemeljene skupine pod nazivom BH Hooligans za koje dio medija tvrdi da su pod kontrolom NS BiH, no oni su se očitovali izjavom u kojoj su naveli kako ni oni neće u Zenicu ne bude li tamo mjesta za BH Fanaticose.

Oglasili se Edin Džeko i Dženan Musa

"S obzirom da smo ‘razapeti’ od strane medija, ističemo da smo mi patriote i narod koji živi u Bosni i Hercegovini i voli ovu državu svim srcem. Nemamo nikakvu korist niti nas itko plaća", poručili su odbijajući tvrdnje da su zapravo Zeljkovićevi "igrači".

Kapetan reprezentacije BiH Edin Džeko, ali i brojni drugi igrači te košarkaške veličine poput Džanana Muse, odmah su dali potporu BH Fanaticosima ističući kako su oni uvijek bili ključni motivator i potpora.

"Bitan mi je krajnji rezultat, a to je plasman na Svjetsko prvenstvo a do njega ćemo lakše doći uz iskrenu podršku sa tribina koja nam je itekako potrebna", poručio je Džeko.

Hadžihafizbegović je pak u osobno i u ime drugih navijača poručio kako NS BiH mora odmah povući svoje odluke. U protivnom tražit će trenutačnu ostavku Vice Zeljkovića i svih članova Upravnog odbora NS BiH, ali i izbornika Sergeja Barbareza te pozvati na bojkot utakmice i prazne tribine u Zenicu, kao i doživotnu zabranu donositeljima odluke ulazak na stadione gdje god bude igrala reprezentacija BiH.

