Varaždinci misle ozbiljno: U barokni grad stiže ozbiljno pojačanje

Nk Varaždin prošlu sezonu SuperSport HNL-a završio je na četvrtom mjesto te tako izborio plasman u kvalifikacije europskih natjecanja, točnije Konferencijske lige. Varaždinci će svoj put započeti u drugom pretkolu, a protivnik će im biti portugalska Santa Clara. Danas je talijanski insjader Lorenzo Lepore obznanio kako se Varaždinci pojačavaju uoči početka sezone.

Iz američkog Charlotte FC-ja stiže im napadač reprezentacije Zelenortskih otoka - Iuri Tavares. 24-godišnjak može pokriti pozicije lijevog krila i 'devetke', a na sjever Hrvatske stići će besplatno. Tavares je izgubio svoje mjesto u momčadi MLS kluba te je u dosadašnjih sedam nastupa ove sezone ostao bez učinka. Charlotte će zadržati pravo na 20 posto iznosa od Tavaresovog sljedećeg transfera.

Iury Tavares, Time To Sign with NK Varaždin 🔏



Deal agreed between all parties: #CharlotteFC and #NKVaraždin have reached an agreement for a free transfer, with Charlotte retaining 20% on the future sale.@BalkansSports_ pic.twitter.com/elLfDi4cEj