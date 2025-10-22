Njemački mediji ponizili Zrinjski: Bild ih nazvao ‘nogometnim patuljcima’

Uoči dvoboja Zrinjskog i Mainza u Konferencijskoj ligi, njemački mediji nisu štedjeli riječi. Ugledni Bild Mostarce je nazvao “nogometnim patuljcima s Balkana”, ističući golemu razliku u tržišnoj vrijednosti između dviju momčadi.

Prema podacima s Transfermarkta, cijela momčad Zrinjskog vrijedi 8,98 milijuna eura, dok samo jedan igrač Mainza, Japanac Kaishu Sano, ima tržišnu vrijednost gotovo tri puta veću – čak 25 milijuna eura.

„Uz svo dužno poštovanje, domaća pobjeda protiv Zrinjskog jednostavno se mora ostvariti“, piše Bild, uz napomenu da bi bilo što osim pobjede predstavljalo veliko iznenađenje.

Unatoč podcjenjivačkom tonu dijela medija, u redovima njemačkog kluba ipak vlada doza opreza. Lijevi bek Philipp Mwene poručio je da Mainz neće ponoviti greške iz prošlosti:

„Svi smo dovoljno iskusni da ne podcijenimo nikoga. Svaka utakmica u Europi je teška, što smo vidjeli i u Nikoziji.“

Trener Bo Henriksen svjestan je da njegova momčad mora opravdati ulogu favorita:

„Naravno da smo favoriti, ali u Konferencijskoj ligi nema lakih utakmica. Želimo pobjedu i nova tri boda koja bi nam olakšala put dalje“, rekao je Danac.

S druge strane, iako Zrinjski ima neusporedivo manji budžet i vrijednost momčadi, tim iz Mostara i dalje drži status vodećeg kluba Konferencijske lige te nastavlja stvarati povijest. Do sada su odigrali 88 europskih utakmica s omjerom od 33 pobjede, 21 remija i 34 poraza, a već ove sezone mogli bi dosegnuti jubilarni 100. nastup na europskoj sceni.

Štimčeva momčad u Njemačku stiže bez pritiska, ali s jasnim ciljem – pokazati da se karakter i zajedništvo ne mjere tržišnim vrijednostima.

„Ovo je velik dan za sve nas koji predstavljamo i hrvatski i bosanskohercegovački nogomet. Idemo dati sve od sebe“, poručio je Igor Štimac uoči utakmice.

