Nogomet

Edin Džeko mogao bi se vratiti u zemlju gdje je stvarao karijeru: Na radaru posrnulog velikana

Edin Džeko mogao bi se vratiti u zemlju gdje je stvarao karijeru: Na radaru posrnulog velikana
Foto: John Macdougall/afp/profimedia

Njemački mediji ističu da Schalke nije jedini klub koji pokazuje zanimanje za Džeku

19.1.2026.
12:23
Hina
John Macdougall/afp/profimedia
 Vodeća momčad njemačke druge lige Schalke želi u zimskom prijelaznom roku dovesti bosanskohercegovačkog centarfora 39-godišnjeg Edina Džeku, koji ima skromnu minutažu u Fiorentini, objavili su njemački mediji.

Nakon što je 2023. ispao iz Bundeslige, Schalke je imao dvije razočaravajuće sezone u drugoj ligi, završivši na 10. i 14. mjestu. No, ove sezone mogao bi izboriti povratak u Bundesligu jer na polovici drugoligaške sezone drži prvo mjesto sa četiri boda više od Elversberga i Darmstadta. Zbog toga se Schalke želi pojačati u siječnju, a Džeko je ostavio dubok trag u Njemačkoj igrajući za Wolfsburg, kojeg je u sezoni 2008/09. predvodio do naslova prvaka u Bundesligi. Džeko je u 142 utakmice u dresu Wolfsburga upisao 85 pogodaka i 35 asistencija.

Nakon toga igrao je za Manchester City, Romu, Inter i Fenerbahče, a u ljeto prošle godine potpisao je jednogodišnji ugovor s Fiorentinom. U talijanskom prvoligašu ima skromnu minutažu, u 11 nastupa u Serie A samo je jednom bio u početnoj postavi. Jedina dva pogotka u dresu "Viola" postigao je u Konferencijskoj ligi.  

Njemački mediji ističu da Schalke nije jedini klub koji pokazuje zanimanje za Džeku. Za iskusnog centarfora zainteresiran je i francuski prvoligaš Paris FC. 

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine Džeko je u 146 nastupa postigao 72 gola.

POGLEDAJTE VIDEO:

