Motor Dalićeve Hrvatske o igraču utakmice: 'Ne treba ga puno hvaliti'

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je u noći s četvrtka na petak po našem vremenu, na Camping World stadionu u Orlandu, pobijedila Kolumbiju s 2-1.

Jedan od igrača koji se iznenađujuće pojavio u prvih 11 bio je zadnji vezni Nikola Moro koji je odigrao solidne 83 minute. "Dobar test za obje ekipe. Uvijek je dobro pobijediti, pokazali smo da smo dobra ekipa jer smo brzo preokrenuli, možemo biti zadovoljni. Nisam očekivao da će biti ovoliko Kolumbijaca, svaka im čast za navijanje", kazao je Nikola u mix zoni nakon utakmice.

Pobijedili smo i s trojicom stopera.

"Dosta igrača igra u tom sustavu u svojim klubovima, izgledalo je okej, možemo pobijediti i s trojicom", kazao je Moro.

Par riječi o igraču utakmice Luki Vuškoviću.

"Luka je vrhunski talent, više nije talent nego ozbiljan igrač. To što radi govori samo za sebe, ne treba ga puno hvaliti, neka tako nastavi", rekao je Nikola i nasmijao novinare.

Brazil je sljedeći.

"Brazil je vrhunska reprezentacija s individualcima koji igraju u najboljim klubovima na svijetu. Svakome je drago igrati takve utakmice, vjerujem da ćemo se i za tu utakmicu dobro pripremiti i pokušati i taj test položiti", zaključio je Moro.

