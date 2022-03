"Nemam nikakvih zamjerni, dečki su dali svoj maksimum, u ovom trenutku. 3-5-2 je izgledalo OK, možemo igrati u tom sistemu, protiv jačih momčadi kad ćemo se morati više braniti, onda je to to, ali možemo igrati u toj varijanti kao rezervnoj", kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon današnje teško izvoljevane pobjede protiv Bugarske u Dohi (2-1) za Novu TV.

Nije sve bilo idealno, ali pobjeda se pamti

Nije sve bilo idealno, mučili smo se većim dijelom utakmice, a tek ulaskom senatora Hrvatska je došla do igre, naposljetku i pobjede. Bugari na kraju, barem protiv Hrvatske, nisu ušli u Sofiju...

Andrej Kramarić bio je prvo ime utakmice i protiv Bugarske i uz Joška Gvardiola i Marina Pongračića, kao i Duju Ćaleta Cara i Ivana Perišića protiv Slovenije prošle subote. Dva gola, iznuđen penal, Kramina je bilanca u Dohi. Borna Barišić odigrao je također jako dobro protiv Bugara, bio je opasan po gol dva puta, posebno u prvih 20 minuta je bio agilan i dinamičan, na kraju je i uzeo onu loptu u opasnoj situaciji na samom kraju. No, isto tako, bez Ivana Perišića ne da ne ide, nego on je uz Luku Modrića naš ključni nogometaš...

Je li 3-5-2 sustav uspio, što je bilo dobro protiv Bugarske, a što nije, na ta i ostala pitanja odgovorio nam je Nikola Jurčević. U razgovoru nam je popularni Jura rekao kako je susret protiv Bugarske počeo na način da je Hrvatska imala 20 minuta inicijativu i dominaciju, kao i dobar presing, ali nakon toga kontrola utakmice se ispustila...

'Ništa ne košta da Hrvatska ima B varijantu'

"Izgubili smo konce igre nakon dosta grešaka. Ta nesigurnost se prenijela na obranu. Dobrim dijelom utakmice nismo bili pravi nažalost. Izgubila se kompaktnost i na neki način taj zamišljeni sistem. Na kraju moramo biti jako zadovoljni s rezultatom. No, polaganim ulaskom glavnih hrvatskih igrača, od Perišića, Kovačića pa Kramarića, na kraju Modrića, na kraju je naša nogometna reprezentacija na individualnu kvalitetu pobijedila utakmicu, koja je većim dijelom pomalo bila jedna raštrkana i divlja utakmica. No, piše se pobjeda i ona je najvažnija", kazao nam je u uvodu Nikola Jurčević.

Kad sad podvučemo crtu, kakva je vaša konačna ocjena, odnosno dojam tog uigravanja 3-5-2 sustava?

"Ma ništa ne košta da imamo neku B varijantu i pogotovo u situaciji kad nije bitan sam rezultat. Protiv Slovenije je izgledalo to dosta dobro, osim tog primljenog gola iz prekida. Ipak smo čitavo vrijeme imali formaciju i kompaktnost, jednu organizaciju igre i sustava kojeg smo igrali. Dvoboj protiv Bugarske pokazao je da to ponekad i nije tako baš jednostavno, kad igraš s, ajde nazovimo to B momčadi, uvjetno rečeno. Vrlo je teško 90 minuta ili više zadržati zamišljenu igračku koncepciju. Prva utakmica protiv Slovenije dobiva za mene prolaznu ocjenu što se tiče 3-5-2 sustav, ova druga utakmica s Bugarskom i ne baš. No, ne treba dramatizirati, previše analizirati sustav kao takav. Probali su, vidjeli su, bila je situacija, izbornik Zlatko Dalić sad zasigurno ima jasniju i bolju sliku, viziju što i kako onda kad stvarno bude potrebe za to, kad dođu prave utakmice".

'Livaja, a pogotovo i Vlašić, mogu igrati baš u samoj špici napada'

Izdvojite mi jednu generalnu dobru, kao i jednu lošu iz obje utakmice hrvatske reprezentacije u Dohi?

"Po meni, pokazalo se da dosta teško Livaja, a pogotovo i Vlašić, mogu igrati baš u samoj špici napada. Jer, većim dijelom njima njima taj, na neki način, igra ne odgovara i oni se tu ne mogu na pravi način snaći. Ono što je dobro, a ono što smo vidjeli već bezbroj puta, da onog momenta kad imamo na lijevoj strani Ivana Perišića, negdje uz liniju ili lijevo, polulijevo, nazovimo to tako, na neki način za Hrvatsku je to garancija da dolazi u opasnost. E sad, je li to centaršut, udarac po golu, proigravanje, to su neke stvari koje su ovako, na prvi pogled, bile vidljive na današnjoj utakmici".

Ulaskom u igru Andreja Kramarića protiv Bugarske sve se okrenulo. Više mu odgovara njegova pozicija, na kojoj više voli igrati, kao povučenija špica...

"To je neka vječna priča. Naravno da njemu to više odgovara. Međutim, reprezentacija je reprezentacija i svaki taj neki potez te vrste uzrokuje možda pomicanje na nekom drugom mjestu. Ako sad pričamo o takvoj situaciji, da njemu najviše odgovara takva uloga, a onda imamo veznu liniju kada je standardna, da tu igraju Brozović, Modrić i Kovačić. Znači, u jednoj takvoj varijanti jednostavno ne postoji više taj igrač, ako pričamo o sistemu da igramo s 4 iza u takvom sistemu nema više tog igrača koji može biti iza, to znači da u toj situaciji jedini koje može biti centralni napadač je Kramarić. Znači, ako igraš 4-3-3 sustav. No, ne bih toliko više robovao što Kramariću više odgovara, jasno je da mu povučenija špica više odgovara. No, sve skupa se ne može zadovoljiti. Neki igrač mora biti žrtva i to praktički standardan. No, osnovna i najbitnija stvar je ta da je Kramarić u Dohi zabio 2 gola, od kojih je drugi bio spektakularan. Ono, baš je minijatura bila izvanredna. Jedan gol, ma ono, izvanredno nešto. To je pokazatelj da jednostavno sama situacija, kad se Kramarić nađe negdje u šesnaest metara, a ova situacija je bila takva da je on dao gol u maniri jednog centarfora, jer se radnja dogodila u samom srcu šesnaest metara, pokazuje da je Andrej Kramarić igrač koji uvijek može biti određena garancija za pogodak".

Nije Orša za beka

Mislav Oršić je počeo utakmicu na desnom beku. Ma, nije nikako on za beka...

"Tu praktički nema se što previše komentirati. Iz razloga zbog određenih situacija, ozljeda i slično. Morao je izbornik improvizirati, što je i najavio. Prema svom profilu, trkačkoj i igračkoj spremi, Mislav Oršić to može odigrati, pokriti tu poziciju na određeni način. To je bilo najavljeno, ali naravno da to nije njegova pozicija".

Nikola Jurčević otkrio nam je kako mu se Andrej Kramarić najviše istaknuo u Kataru na tom mini pripremnom turniru, a konstantu i ozbiljnost mu je pokazao Ivan Perišić.

"Naravno, kad Luka uđe u igru, on kao da pospaja sve linije, automatski igra postane tečnija i logičnija, ali bezbroj puta smo o tome pričali".

'Borna Barišić je bio jako dobar'

Borna Barišić je odigrao dosta dobro protiv Bugarske. Posebno u prvih 20-25 minuta. Mogao je i zabiti...

"Je, Borna Barišić je bio jako dobar i evo, upravo je to ono što sam rekao na početku, gdje je ipak taj napadački učinak izostao, jer ako vidimo da je Borna Barišić bio najopasniji naš igrač s dva udarca, bio je vrlo aktivan, jedan od naših najboljih nogometaša u prvom dijelu".

Koji vam je igrač ostavio dobar dojam, iznenadio vas od onih koji dolaze iz drugog plana, koji su tu negdje malo iza prvog sastava, da se tako izrazimo?

"Svi oni imaju jedan hendikep što hrvatska nogometna reprezentacija igra rijetko i nemaju se puno prilike istaknuti. Pongračić je, recimo, igrač koji, samim time što igra u Borussiji Dortmund, u jednoj Bundesligi, u klubu koji je vrhunski, dovoljno pokazuje i upućuje na njegovu kvalitetu. Marin sigurno ima kvalitetu. Ono što mu treba je jedna veća koncentracija i konstanta da ponekad preopušten, pa napravi neki možda nepotrebni prekršaj ili nepotrebni žuti, kao sad pred kraj dvoboja s Bugarskom. No, on ima kapacitet, pogotovo kad nemamo jasnu zadnju našu liniju, gdje su ti igrači svi pomalo na nekoj sličnoj razini. On zasigurno spada u krug onih na koje se može računati i koji su upotrebljivi".