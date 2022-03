Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, izrazio je zadovoljstvo sa svime što je momčad napravila na turniru kojem je domaćin bio Katar.

Podsjetimo kako je Hrvatska u prvom ogledu remizirala protiv Slovenije (1-1), dok je ovog utorka gubila protiv Bugarske, ali na kraju okrenula i pobijedila 2-1.

„Bilo je ovo lijepih sedam, osam dana. Lijepa atmosfera i zadovoljan sam sa svime. Na kraju se dogodila ova, stvarno teško ostvarena pobjeda, ali je pobjeda. I zato sam prezadovoljan. Vjerujem da se i dečki tako osjećaju. Sada nam slijedi analiza svega što smo ovdje napravili. Stvorili smo novo zajedništvo, lijepo smo se družili i sada kreće ona prava borba. Za početak će to biti utakmice u Ligi nacija tijekom lipnja“, komentirao je Dalić nakon pobjede protiv Bugarske.

„Svi su igrači dobili šansu i, ponavljam, sada ćemo analizirati kako je sve to izgledalo. Žao mi je što smo morali u ovoj utakmici protiv Bugarske mijenjati Škorića i Vidu zbog ozljeda, ali stvarno nemam nikakve zamjerke. Sustav 3-5-2? Pokazali smo da možemo to odigrati. Takav sustav bi mogli primjenjivati u utakmicama protiv jačih suparnika kada se moramo malo više zatvoriti. No, imamo fantastičan vezni red i ne odustajemo od našeg 4-3-3 sustava“.

O skorašnjem ždrijebu skupina za Svjetsko prvenstvo izbornik Dalić je dodao.

„Naš je cilj, naravno, proći skupinu pa tko god nam dođe u skupinu. Nekako bih volio izbjeći tu Francusku iz prve jakosne skupine jer nam ona stalno stoji iznad glave. Iz treće i četvrte jakosne skupine možda bi bilo dobro izbjeći europske momčadi, a dobiti nekoga iz Afrike ili Azije“, završio je izbornik hrvatskih nogometaša.