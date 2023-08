Euro ljeto za hrvatske klubove počelo je nikad uspješnije. Sva tri naša predstavnika Dinamo, Osijek i Rijeka prošli su svoje suparnike na otvaranju pretkvalifikacija Lige prvaka, odnosno Konfrencijske lige.

Šest od šest Dinama, Rijeke i Osijeka

Dinamo je u obje utakmice 2. pretkola Lige prvaka dobio Astanu (4-0, 0-2). Osijek je projurilo u 3. pretkolo Konferencijske lige preko mađarskog ZTE-a (1-0, 1-2).

Riječani su, pak, spetardirali kosovski Dukagjini s 6-1 (3-1) u uzvratnom dvoboju odigranom u četvrtak na Rujevici te je ukupan rezultat dvije utakmice 7-1 za hrvatsku momčad. Bila je to rekordna pobjeda za Rijeku u Europi, jer još nikad nikome u europskom natjecanju nisu zabili šest komada. Sve do večeras...

Za komentar uspješnog starta za hrvatski klupski nogomet ovog ljeta zamolili smo Nikolu Jurčevića, poznatog trenera, nekadašnjeg elitnog hrvatskog nogometaša.

"Ovo što se dogodilo je dokaz da hrvatski klupski nogomet raste. To je jedna od rijetkih situacija da je tako glatko išlo u ovim uvodnim kolima. Naviknuli smo već da je Dinamo taj čije pobjede slavimo u prvim kolima u kontinuitetu i stvar koeficijent za HNL, ali evo, ovaj put su nas razveselili Rijeka i Osijek. Svaka čast na tome, ovo je super za HNL. Sigurno, ovo je dobar podstreh za hrvatsku ligu i pokazatelj da je naša prva nogometna liga konkurentnija na euro razini", govori nam Nikola Jurčević i dodaje:

'Rijeka si je vratila samopouzdanje'

"Što se tiče Rijeke, ovo je za njih bila idealna utakmica nakon dvoboja u Splitu u kojem su podbacili. Jednostavno, tad su bili ispod nekog svog nivoa, ambicija, bez prave šanse. Zato im je jako dobro došla ova utakmica u kojoj kosovski Dukagjini po ničem se stvarno ne može mjeriti s Rijekom. Ovih 6-1 dobro je Riječanima došlo da si vrate samopouzdanje, da naprave dobru atmosferu, da se raspucaju i na kraju krajeva da promoviraju svoje neke od novih igrača. Oni su pokazali da će biti uporebljivi i korisni za prvu momčad Rijeke."

Popularni Jura secirao je Rijeku....

"Rijeka je jedna pozitivna priča. Sergej Jakirović jako je dobro posložio momčad nakon što ju je preuzeo na dnu poretka prošle sezone na zimu. Ampema i Frigana nema, oni su bili dvojica najvažnijih ofenzivaca, ali Jakirović je i tu reagirao adekvatno. Čini mi se da je za ovu sezonu napravio dobru selekciju. Traži mlade igrače željne dokazivanja, a na kraju krajeva tražit će još neku dodatnu opciju".

'Jakirević jako dobro manevrira'

Tvrdi nam kako ga strateg Rijeke nije iznenadio...

"Jakirović me večeras nije po ničem iznenadio. To je jedna, rekao bih, poznata stvar kod njega. Hajmo to kazati ovako - bilo je to tradicionalno od Rijeke i Jakirovića na utakmicama protiv slabijih momčadi, objektivno. Rijeka igra izrazito ofenzivno i atraktivno protiv takvih ekipa. Puni su samopouzdanja. Uvijek postoji to neko prilagođavanje suparniku s defanzivnijom kontraformacijom koja je vrlo često dala rezultata u prošlosti i u Splitu, Zagrebu."

Jakirović jednu stvar radi jako dobro...

"Jakirović jako dobro manevrira u takvim situacijama, kao i na kormilu Rijeke. Ove sezone Rijeka bi opet mogla biti uspješna u HNL-u, a kad je riječ o Europi, pravi testovi za Rijeku, a i Dinamo i Osijek, tek dolaze. Nadam se da naši klubovi, na temelju ove dobre atmosfere, mogu do uspješnog euro nastupa. Bilo bi jako bitno da barem jedan od ova tri kluba (Hajduk, Rijeka i Osijek), ne računamo tu Dinamo, da osiguraju bar Konferencijsku ligu. Jako teško je držati koeficijent ako smo bez predstavnika, odnosno ako samo Dinamo igra skupinu u euro natjecanju, a ostali naši klubovi ne", zaključio je Nikola Jurčević.