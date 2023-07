Ljetni prijelazni rok u punom je jeku, a jedan zvučni transfer već je obavljen. Mateo Kovačić prešao je iz Chelseaja u Manchester City, dok mediji pišu kako je drugi bitni Vatreni Joško Gvardiol blizu dolaska iz RB Leipzig upravo kod Matea Kovačića.

Gvardiolu je velika želja igrati za City

Za hrvatski nogomet to bi bila sjajna stvar jer bi u jednom gigantu, aktualnom prvaku Europe, osvajaču Premier lige i FA kupa, imali dva ključna hrvatska reprezentativca.

Odavno je Gvardiol javno rekao da mu je velika želja igrati za City pod vodstvom Pepa Guardiole, a klubovi su već neko vrijeme u intenzivnim pregovorima.

"Joško Gvardiol i njegovi zastupnici potvrdili su nam njihovu želju za odlaskom u Manchester City. Da, u razgovorima smo s Cityjem', kazao je Max Eberl u razgovoru za Leipziger Volkszeitung te otkrio:

Max Eberl: ' Za 100 milijuna eura plus bonusi Joško Gvardiol će završiti u Guardiolinim rukama...'

"Za 100 milijuna eura plus bonusi Joško Gvardiol će završiti u Guardiolinim rukama... Taj transfer i visina odštete učinit će Gvardiola najskupljim braničem u povijesti nogometa, ali možda će nam trebati još nekoliko dana za konačni dogovor."

Bild je, pak, prošlog tjedna pisao kako je Gvardiol izveo dobar manevar dogovorivši se prije sa Cityjem...

"Stjerao ih je u kut i nemoćne doveo pred gotov čin jer se već prije dogovorio sa Cityjem", navodi njemački Bild.

Specijalist za engleski nogomet Nikola Jurčević nam naglašava kako tu nema uopće dileme i kako je to s Hrvatima i Man Cityjem jedno veliko priznanje i potvrda rejtinga i kvalitete hrvatskih nogometaša...

'Kovačić je etablirani igrač'

"Kovačić koji je etablirani igrač, nogometaš koji igra u velikim klubovima kao što su Real i Chelsea. Sama činjenica da ga želi jedan takav veliki trener kao što je Guardiola u najboljoj momčadi Europe je sama po sebi fenomenalna. Kova je igrač koji će sasvim sigurno pronaći svoju poziciju u Man Cityju. Ima tehničke i fizičke kvalitete, a još k tome posjeduje i jedan veliki pozitivni karakter. Ne sumnjam da će biti pojačanje za City i da će se vrlo brzo aklimatizirati", govori nam popularni Jura i nastavlja o Gvardiolu...

"On je na svojoj poziciji jedan od ponajboljih svjetskih stopera, igrač pred kojim ima još puno prostora za napredak, koji ima kvalitete veznog igrača, a igra na poziciji stopera. Ako se uzme u obzir kako se danas igra, a pogotovo kako igra Man City, vjerujem da će se taj transfer realizirati i to bi bila stvarno jedna ogromna stvar da imamo dva hrvatska nogometaša u prvaku Europe".

Kovačić je nasljednik Luke Modrića

Neki su govorili, kritizirali prije Kovačića kako za reprezentaciju ne igra onako dobro kako se to od njega očekuje, odnosno ne pokazuje svoju punu kvalitetu u dresu Hrvatske, a radi se o nasljedniku Luke Modrića u reprezentaciji...

"To je jednostavno ovako jedan, da se krivo ne izrazim, ovako malo 'hrvatski kriteriji' gdje se od nekog igrača očekuje da, ne znam, zabija, asistira i da bude igrač odluke u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ali, nije to tako jednostavno... Mateo je drugačiji tip igrača, on je jedan momčadski igrač koji u svakom klubu može igrati pozicije veznog igrača. Možda su kod nas preveliki zahtjevi, jer sad traži nešto što onu ovom trenutku nema kao jednu glavnu karakteristiku u svojoj igri. No, bitno za naglasiti da je to jedan igrač koji je srahovito bitan za momčad, koji može iznijeti loptu iz svoje polovice, sa svojim slalomima i svojim načinom igre. Mislim da ova priča oko Matea kako ste maloprije spomenuli 'prije', da se ona polako gubi. Kovačić iz utakmice u utakmicu pokazuje svoju vrijednost i polako dolazi u poziciju da ga s pravom smatramo nasljednikom Luke Modrića".

'Nema garancije u nogometu'

I za kraj Nikola Jurčević, bivši nogometaš, reprezentativac, danas poznati trener, komentira nam zamke koje prijete Jošku Gvardiolu.

Naime, zna se dogoditi, ne dao Bog da bude tako i s Joškom, da mladi vrhunski igrač dođe u veliku momčad poput Cityja i ne odmah ispuni ogromna očekivanja trenera i struke u kratko vrijeme, pa završi zacementiran na klupi i na posudbi. Ili, da u procesu prilagodbe dobije status igrača s klupe...

"Zamke postoje kod bilo kojeg igrača na svijetu jer garancije nema, ali sve što smo dosad vidjeli kod Joška Gvardiola, njegova zrelost u igri ako se uzme u obzir njegove godine, tehnička kvaliteta i nogometni talent, nam daje za pravo da budemo optimisti i da će se on u Cityju uklopiti i aklimatizirati na Pepov nogomet. Nikome nije jednostavno, pogotovo ne na tom TOP nivou na kojem se nalazi tih 4-5 klubova - City, Bayern, Real, PSG i Barcelona, vjerujem da ima kvalitetu, ali uvijek ima i zamki i mala doza rizika. Zato što može igrati više pozicija vjerujem da će Gvardiol postati igrač koji će u sljedećih nekoliko godina nositi obrambeni dio Cityja", zaključio je Nikola Jurčević.