Niko Kovač pojasnio odluku koja je iznenadila navijače Borussije

Borussia je u Dortmundu svladala Athletic 4-1. Kovačeva je momčad dominirala i nakon pedeset minuta igre je vodila 2-0 golovima Svenssona u 28. i Chukwumeke u 50. minuti. U drugom poluvremenu puno su bolje zaigrali Baskijci koji su u valovima napadali, a na 1-2 su smanjili golom Guruzete u 61. minuti. Tražio je Athletic i izjednačenje, ali sve je riješeno u 83. minuti kada su Sabitzer i Guirassy zajedničkim snagama zabili za 3-1, dok je u nadoknadi Brandt postavio konačnih 4-1.

Julian Brandt bio je vidno zadovoljan nakon uvjerljive 4:1 pobjede Borussije Dortmund protiv Athletic Bilbaa.

„Dobro smo stajali u obrani i zasluženo poveli. Kod kuće uvijek možemo igrati brže, pogotovo u početku. U nastavku je bilo malo nervoze nakon što su smanjili na 2:1, ali smo s nova dva gola riješili sve dvojbe“, rekao je Brandt, koji je sudjelovao u akciji za četvrti pogodak.

Trener Niko Kovač priznao je da je njegova momčad u drugom dijelu bila pasivnija, ali je naglasio da se takve situacije u Ligi prvaka ponekad moraju prelomiti srećom. „Imamo kvalitetan kadar i to je ključ kad igrate svaka tri dana“, dodao je.

Odluku da ostavi Nica Schlotterbecka na klupi objasnio je oprezom: nakon duge pauze i dvije odigrane utakmice od 90 minuta, nije želio riskirati novu ozljedu.

