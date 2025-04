Niko Kovač: 'Možemo biti jako ponosni'; Hansi Flick: 'Uh, zagorčali su nam život'

Barcelone je unatoč porazu u Dortmundu od Borussije 3-1 prošla u polufinale Lige prvaka zahvaljujući 4-0 pobjedi iz prve utakmice.

U Dortmundu je Blaugrana doživjela prvi poraz u kalendarskoj 2025. godini. Posljednji put je moćni katalonski stroj poražen 21. prosinca prošle godine kada je Barcelonu svladao madridski Atletico.

​​"Mi smo u polufinalu. Dvije utakmice su sudile o ovome i zaslužujemo biti u sljedećem krugu. Imaju sjajnu momčad i jako su nam zagorčali život, ali mi smo prošli u sljedeći krug i to je ono što se računa", rekao je Hansi Flick, trener Barcelone pa nastavio:

"Danas nismo igrali najbolje što možemo, ali to je također bila zasluga Dortmunda, koji je bio jako dobar. Ono što je momčad postigla posljednjih tjedana je fenomenalno. Sada smo korak dalje, ali još smo daleko od kraja."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Utakmicu je komentirao i Ronald Araújo: ​​

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znali smo da igraju kod kuće na posebnom stadionu i da nemaju što izgubiti. Dominirali su nad svim svojim protivnicima ovdje prošle godine, pa smo znali da će biti teško. Ali na kraju smo uspjeli doći do polufinala i zaslužili smo to učiniti u obje utakmice."

Niko Kovač, trener Borussije Dortmund nije skrivao ponos unatoč ispadanju iz natjecanja.

"Danas smo svi vidjeli odličnu nogometnu utakmicu, posebno moje momčadi. Bio je to visok intenzitet s velikim pritiskom prema naprijed. Očito sam razočaran što smo ispali, ali danas smo nanijeli Barceloni prvi poraz u 2025. godini i to puno govori. Možemo biti jako ponosni na sebe. Bilo je vrlo drugačije od prve utakmice danas. Bili smo puno hrabriji, puno oštriji, imali smo više hrabrosti, a naravno i naša publika je također veliki faktor u ovakvoj utakmici, što me učinilo jako sretnim. Igrati tako protiv Barcelone vrijedno je svake časti."

U polufinalu Barcelona čeka pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između milanskog Intera i Bayerna. U prvom susretu Inter je u Munchenu slavio 2-1, a uzvrat u Milanu je u srijedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Vlaović ekskluzivno za RTL Danas: 'Oduševljava me mogućnost da se priključim Zvoni'