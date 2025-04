Kovač ide samouvjereno na Bayern: 'To možemo rješiti samo ako smo na 100 posto'

Nakon što je Borussia Dortmund u okršaju s Barcelonom doživjela težak udarac u prvom ogledu četvrtfinala Lige prvaka porazom od četiri pogotka razlike, jasno je da će se europska avantura ove sezone završiti već u Dortmundu. Ipak, unatoč negativnom rezultatu, uprava kluba odlučila je čvrsto stati uz trenera Niku Kovača i već sada potvrditi da ostaje u ulozi šefa Borussije i naredne sezone.

Lars Ricken, koji u klubu obnaša funkciju sportskog direktora, naglasio je kako se uz bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije želi graditi momčad čvrste naravi, koja će kroz borbenost, brzinu i mentalnu snagu ponovno konkurirati za sam vrh njemačkog prvenstva.

"Odlučili smo s Nikom sklopiti ugovor koji traje i nakon ljeta, te će on biti trener za sljedeću sezonu. Stvaramo više prilika za postizanje pogotka, primamo znatno manje. On ostaje dugoročno. To je važno kao signal igračima. Morali su ubaciti Niku u svoje glave, u svoja srca, u svoje noge," poručio je Ricken.

Tako hrvatski stručnjak, čini se, može u nešto mirnijem tonu privesti sezonu kraju, iako njegova momčad još uvijek ima ambicije na domaćem planu. Dortmund se trenutno nalazi u donjoj polovici gornjeg dijela tablice, s osvojenih 41 bodom, ali se mjesta koja vode u Europu i dalje nalaze na dohvat ruke – za četvrtoplasiranim zaostaju tek pet bodova. Puno toga moglo bi se preokrenuti već u subotu kada gostuju kod najvećeg rivala u Bundesligi, minhenskog Bayerna, u sklopu 29. kola.

Za Kovača će to biti poseban susret, jer je kroz svoju karijeru i kao nogometaš i kao trener imao zapaženu ulogu upravo u redovima bavarskog kluba. Od 2018. do 2019. predvodio je Bayern s klupe, a kao igrač nosio je njihov dres početkom 2000-ih. Njegova epizoda u Münchenu nije prošla bez trzavica – dio tadašnjih igrača nije se slagao s njegovim načinom rada, a najviše bure izazvao je navodni sukob s Thomasom Müllerom koji je tada imao značajnu riječ u svlačionici.

Unatoč pritiscima, baš u tom razdoblju Kovač je došao do većine trenerskih trofeja – Bundesliga, Kup i Superkup s Bayernom, a godinu ranije s Eintrachtom je također osvojio nacionalni Kup.

Trenutna situacija na ljestvici sugerira da Bayern ulazi u susret kao favorit, no pod vodstvom Vincenta Kompanyja ni oni nisu uvijek stabilni – što se pokazalo i sredinom tjedna kada su kod kuće poraženi od Intera. Europska scena ostaje njihov glavni cilj, a Kovač se nada kako bi to mogla biti prilika za iznenađenje.

"U njihovim glavama možda su malo u Milanu i mi ćemo to morati iskoristiti u Münchenu. Ali to se može dogoditi samo ako smo na 100 posto. Ako damo manje od 100 posto, teško je riješiti utakmicu u našu korist," poručio je Kovač u najavi ogleda.

Bayern u ovom trenutku ima 27 bodova više od Borussije, te šest više od Leverkusena, koji ih prati na ljestvici. Ipak, hrvatski strateg naglašava da njegova momčad mora potpuno promijeniti pristup u odnosu na ono što su pokazali u Barceloni.

"Kada igrate nogomet, morate raditi zajedno, a mi to nismo radili protiv Barcelone. To je ono što sam rekao i što moramo promijeniti za ovu utakmicu, jer Bayern također ima igrače svjetske klase. Ako to ne učinimo, bit će teško u Münchenu, to je ono što zahtijevam i zahtijevat ću to i u subotu," istaknuo je Kovač.

Na drugoj strani, Kompany odbacuje bilo kakvu mogućnost da njegova momčad razmišlja o uzvratu protiv Intera više nego o susretu protiv Borussije. Belgijski trener naglašava važnost svakog susreta, bez obzira na ritam i opterećenje.

"Poraz od Intera ne osjećamo kao poraz, jer su naša volja i vjera veliki za uzvrat. No, u subotu želimo pokazati reakciju. Postoji Klassiker i povijest između dva kluba, tako da nam ne nedostaje motivacije ili energije za igru. Također mi se sviđa što ove utakmice protiv Dortmunda imaju taj dodatni začin," rekao je Kompany.

Problemi s izostancima ključnih nogometaša mogli bi donekle usporiti Bayern, osobito jer se i dalje moraju pripremati za odlučujući susret protiv Intera, ali Kompany vjeruje u svoju širinu kadra.

"Nalazimo se u fazi sezone u kojoj je sve važno. Svaka minuta, svaki trenutak. Dakle, sve je prioritet. Vjerujemo u našu momčad unatoč izostancima, a to vrijedi i za derbi s Dortmundom," zaključio je Kompany.