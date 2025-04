Što mislite o ovoj izjavi? ' Rijeka je više nalik Atleticu nego Barceloni!'

Nogometaši Rijeke izborili su u srijedu plasman u finale hrvatskog Kupa, a u nedjelju u 28. kolu SuperSport HNL-a od 16.00 ih čeka teško gostovanje kod Lokomotive. Radomir Đalović najavio je utakmicu u petak na pressici.

"Čeka nas suparnik koji nas je u prošlosti znao zaustaviti. Kao i svaka druga utakmica, bit će to težak meč, ali moramo gledati sebe, regenerirat se pa vidjeti s kojim ćemo snagama ići u Zagreb. Pronaći ćemo igrače koji su zdravi, koji nemaju problema s ozljedama i napraviti sve da pobijedimo", kazao je u uvodu pa se osvrnuo na utakmicu u Kupu.

"Za nas kao momčad i kao klub je velika stvar što smo prošli u važnoj utakmici u kojoj nismo bili pravi. Najvažnije je da nismo kažnjeni i da svi zajedno, ja prvi, izvučemo pouke da nam se te stvari više ne događaju."

Đalović je pogledao još jednom utakmicu protiv Istre...

"Naravno, gledao sam je prvenstveno radi sebe, radi nekih stvari za koje sam svjestan da nisu bile dobre, da moraju biti bolje. Imam u glavi to, pokazao sam to već i igračima, no zatvaramo to poglavlje. Najbitnije od svega je da smo prošli, svi znamo da smo morali i trebali bolje, ali, opet, Dinamo je protiv Osijeka po onoj kiši "razvalio" pa nije prošao. Naravno da je jako dobro da smo u finalu, za nas kao momčad i za klub da u jednoj bitnoj utakmici kada nisi pravi prođeš. Najbitnijoj utakmici do sad! Svi mediji se pitaju koja je bila najbitnija, pa nije bilo bitnije od Istre do sada jer ispadaš. Prošli smo, bitno je da nismo kažnjeni i da smo svi, prvenstveno ja, izvukli neke pouke iz ovog".

Lokomotiva je nedavno mijenjala trenera, a Silvija Čabraju na klupi je zamijenio Damir Ferenčina. Đalović je s biranim riječima govorio o suparniku.

"Novi trener je dugo radio s prethodnim trenerom i tu se nije puno promijenilo, samo je Antolić igrao od početka. Lokomotiva je brza momčad, agresivna, koja će te kazniti ako nisi pravi. Pokazali su to i protiv Dinama i protiv Hajduka, to znači da moramo biti spremni i na pravoj razini", istaknuo je Đalović pa zaključio:

"Najveće prijetnje? Goričan je izuzetno brz, tu su Vuković, Antolić, Fetai, Andrić, pa Karačić koji je odličan u prekidu. Imaju dobre i opasne pojedince."

Niko Janković, riječki as, dao je zanimljivu usporedbu:

"Volio bih da se vezano uz Kup više piše o velikom uspjehu, a ne o umjetničkom dojmu. Pa nismo mi Barcelona! Više smo Atletico", naveo je i dodao:

"Guramo na dva fronta i za sada nam ide jako dobro. Svi smo malo načeti, ali odmah nakon Kupa šef je ušao u svlačionicu i rekao da se okrećemo Lokomotivi i u nedjelju se idemo boriti za dobar rezultat."

