NEOPREZNO /

Nije moglo gore. Ušao u igru i nakon dvije minute nokautirao bivšeg Hajdukovca

Nije moglo gore. Ušao u igru i nakon dvije minute nokautirao bivšeg Hajdukovca
Foto: Armin Durgut/pixsell

Katić ima i jedan nastup za Vatrene – u prijateljskoj utakmici protiv Meksika 2017. godine, kada je branio boje Slaven Belupa

16.11.2025.
15:16
Sportski.net
Armin Durgut/pixsell
U pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Rumunjsku 3:1, a susret je obilježio sjajan gol Esmira Bajraktarevića, suigrača Ivana Perišića iz PSV-a, ali i crveni karton rumunjskog napadača Denisa Draguša.

Naime, Draguš, koji igra za Eyupspor u Turskoj, nesmotreno je reagirao prilikom jednog dodavanja i umjesto da stopira loptu, udario je Nikolu Katića u glavu. Sudac nije imao druge nego poslati Dragusa u svlačionicu zbog tog starta, a Katić se ubrzo potom podigao i nastavio susret. Dodajemo i jednu zanimljivost – Katić je prije nastupa za Bosnu i Hercegovinu igrao i za Hrvatsku, čiju je U-21 reprezentaciju predstavljao osam puta. Katić ima i jedan nastup za Vatrene – u prijateljskoj utakmici protiv Meksika 2017. godine, kada je branio boje Slaven Belupa, a kasnije je igrao i za Hajduk. Nesmotreni faul Draguša pogledajte ovdje.

Bosna i Hercegovina, s Katićem u sastavu, u utorak igraju utakmicu s Austrijom u Beču, a pobjedom bi se kvalificirali na Svjetsko prvenstvo po prvi put nakon Brazila 2014. godine.

 

   

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od Šukera i Bobana do Modrića i Perišića... Evo kako su nas Vatreni dovodili do ludila

Nikola KatićNogometna Reprezentacija Bosne I HercegovineRumunjska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Crveni KartonNokautHajdukSlaven Belupo
