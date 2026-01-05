FREEMAIL
AFRIČKI KUP NACIJA /

Nigerija s lakoćom do najboljih osam, Salahovi faraoni se namučili protiv autsajdera

Nigerija s lakoćom do najboljih osam, Salahovi faraoni se namučili protiv autsajdera
Foto: Mohamed Tageldin/stringershub Inc./profimedia

U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso

5.1.2026.
22:27
Hina
Mohamed Tageldin/stringershub Inc./profimedia
Nogometna reprezentacija Egipta potvrdila je status favorita protiv Benina u osmini finala afričkog Kupa nacija, ali je u Agadiru tek nakon produžetaka slavila s 3-1.

U četvrtfinalu Egipat čeka pobjednika meča u kojem se sastaju Obala Bjelokosti i Burkina Faso, a taj je susret na rasporedu u utorak.

Nakon mirnog prvog poluvremena u kojem treba tek izdvojiti šansu igrača Egipta Marmousha, u nastavku se utakmica otvorila na obje strane. Nakon lijepe akcije Salaha i Hanyja u 69. minuti je Attia sjajno pogodio s 18 metara u rašlje i doveo Egipat u vodstvo. Benin se uspio vratiti te je dosta sretno izjednačio u 83. minuti golom Dossoua.

Sve o Afričkom kupu nacija čitajte na portalu Net.hr.

Do novog vodstva Egipat je stigao u 97. minuti kada je spretno glavom za 2-1 pogodio Ibrahim i bio je to ključni korak Egipćana prema osam najboljih na Kupu nacija. Sve je zaključeno golom Salaha u 124. minuti za konačnih 3-1.

Nigerija bez problema protiv Mozambika

Nogometna reprezentacija Nigerije bez problema je izborila proboj prema četvrtfinalu afričkog Kupa nacija, u ponedjeljak je u Fesu, u ogledu osmine finala, svladala Mozambik s 4-0.

U utorak će Nigerija saznati suparnika u toj fazi natjecanja, igrat će protiv pobjednika dvoboja DR Kongo - Alžir.

Od samog početka Nigerija je dominirala i vrlo brzo je golovima naplatila daleko bolju igru. Prvo je Lookman u 20. minuti pogodio suparničku mrežu, a samo pet minuta kasnije već je bilo 2-0 nakon pogotka Osimhena.

Mogla je Nigerija do odmora i povećati prednost, ali učinila je to na samom startu drugog poluvremena. U 47. minuti Osimhen je postigao svoj drugi pogodak za 3-0, a nakon prijašnje dvije asistencije u 75. je pod gredu zabio Adams za konačnih 4-0.

POGLEDAJTE VIDEO: SHNL klubovi po snijegu počeli s pripremama za drugi dio sezone

