dominira egiptom /

Hrvatski trener melje sve pred sobom! Pregazili rivala i idu po trofej bez milosti

Foto: Profimedia

3.4.2026.
21:38
Momčad Pyramidsa izborila je plasman u finale egipatskog Kupa uvjerljivom pobjedom 4-0 protiv ENPPI-ja na stadionu Petrosport, čime je nastavila svoj put prema drugom naslovu u povijesti natjecanja.

Susret je od samog početka bio jednosmjeran. Pyramids je rano poveo golom Mostafe Zika u 14. minuti, a prednost je dodatno povećao Nasser Maher koji je u 35. minuti bio precizan s bijele točke.

U nastavku utakmice momčad nije spuštala tempo. Maher je ponovno zabio u 54. minuti za 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Mahmoud Zallaka samo šest minuta kasnije, potvrdivši potpunu dominaciju svoje momčadi.

Ovom pobjedom Pyramids je osigurao finale u kojem ga čeka Zed Club, a susret je zakazan za 10. svibnja. Bit će to ujedno i svojevrsni revanš prošlogodišnjeg finala, kada je Pyramids stigao do svog prvog naslova 2024. godine.

Važnu ulogu u ovom uspjehu ima hrvatski trener Krunoslav Jurčić, koji je klub preuzeo početkom 2024. godine. Od tada je već osvojio afričku Ligu prvaka, egipatski Kup i afrički Superkup, a prošle sezone proglašen je najboljim trenerom u Egiptu za sezonu 2024./25.

U nadolazećem finalu Jurčić će imati priliku osvojiti svoj četvrti trofej na klupi egipatskog kluba i dodatno učvrstiti svoj status jednog od najuspješnijih stranih trenera u tamošnjem nogometu.

