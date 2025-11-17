Irski heroj u suzama: Parrottova izvedba koja je pretvorila Irsku u euforiju

Troy Parrott, nekada veliki Tottenhamov talent, danas ključni napadač AZ Alkmaara proživljava najčarobnije dane svoje karijere. Irska je na nogama, mediji bruje o njemu, a cijela nacija govori samo jedno ime: Troy Parrott. U samo nekoliko dana pretvorio se u simbol nade reprezentacije koju je doslovno vratio u život.

Nakon što je s dva gola srušio Portugal i postao jedan od junaka večeri, Parrott je u odlučujućem dvoboju isporučio izvedbu koja se rijetko viđa hat-trick u utakmici koja je Irskoj donijela baraž i vratila vjeru u nogometnu bajku. Video velikog preokreta pogledajte OVDJE, a nakon posljednjeg gola. emocije su ga svladale.

Parrott je prošle sezone u dresu AZ-a zabio čak 20 golova u 47 utakmica, uključujući i četiri komada u ludom trijumfu 9:1 protiv Heerenveena. Ove sezone krenuo je još bolje, 10 golova u prvih sedam kola, sve dok ga ozljeda ligamenata nije nakratko zaustavila.

No čim se vratio, opet je proradio. Zabio je još tri puta i pomogao AZ-u da ostane u vrhu Eredivisie. Sve je jasnije da ga veći klubovi pomno prate, ali Parrott djeluje sretno i stabilno u Alkmaaru. Ako bude odlazio, vrlo je vjerojatno da će sljedeći korak biti još jači europski klub, ne Engleska u koju se nikad nije najbolje uklopio.

Dugo je u irskom dresu bilo frustracija. Igrao je dobro, ali prečesto promašivao velike šanse. Do studenoga 2025. imao je samo pet golova u šest godina.

U samo dvije utakmice zabio je novih pet golova i praktički sam donio nadu za prvi irski nastup na Svjetskom prvenstvu nakon 24 godine. Irski navijači sada samo žele jedno: da Parrott ostane zdrav do ožujka.

Nakon utakmice, Parrott je briljirao na terenu, ali njegov emotivni slom osvojio je srca:

"Ne mogu vjerovati. Mama je ponosna. Pogledajte tribine, svi plaču. Rekao sam nakon Portugala da su ovakve utakmice snovi, ali nikada nisam imao bolju večer od ove. Ovo je bajka i nemam riječi za opisati emocije koje osjećam."

