Nevjerojatna drama na sjeveru Engleske: Newcastle prošao nakon 18 penala

Iz dva subotnja premierligaška obračuna u trećem kolu engleskog FA kupa kao pobjednici su izašli nogometaši Newcastlea i Aston Ville, dok su poraženi bili Bournemouth i Tottenham.

Dramatičnu su utakmicu odigrali Newcastle i Bournemouth. Nakon 90 minuta bilo je 2-2, nakon 120 minuta 3-3, a nakon jedanaesteraca ukupnih 10-9 za Newcastle što je epilog čak devet serija udaraca s bijele točke.

Golom Barnesa u 50. minuti Newcastle je poveo, ali su rezultat na stranu gostiju okrenuli Scott i Brooks golovima u 62. i 68. minuti. Vodili su gosti sve do 95. minute kada je Gordon pogodio s bijele točke za 2-2.

U produžecima je Newcastle poveo u 118. minuti pogotkom Barnesa, ali u posljednjim trenucima dvoboja na 3-3 je poravnao Tavernier za odlazak prema jedanaestercima gdje dvojica domaćih igrača nisu bila precizna, a tri gostujuća, zaključno s Diakiteom.

Aston Villa je u Londonu nadjačala Tottenham s 2-1. Aston Villa je oba gola dala u prvom dijelu, strijelci su bili sjajni Argentinac Buendia u 22. minuti i Rogers u nadoknadi. Tottenham je tek smanjio u nastavku golom Odoberta u 54. minuti, ali rano ispadanje iz FA kupa nije izbjegao.

Nogometaši Manchester Cityja raspucali su se u trećem kolu engleskog FA kupa te su na domaćem terenu svladali Exeter s 10-1. Jaku postavu poslao je na teren Josep Guaardiola, a zaigrao je i Semenyo, ovotjedno pojačanje Manchester Cityja iz Bournemoutha. Na poluvremenu je City vodio 4-0 nakon golova Alleyne i Rodrija te čak dva autogola, svoju su mrežu pogađali Doyle-Hayes i Fitzwater.

U nastavku ogleda dva pogotka je postigao Lewis, a po jedan Semenyo, Reijnders, O'Reilly i McAidoo, dok je Exeter uspio doći do počasnog pogotka i to zaslugom Bircha u 90. minuti.

Hrvatski nogometaši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić zbog ozljeda nisu bili u konkurenciji za nastup za Manchester City.

U premierligaškom obračunu Sunderland je nakon jedanaesteraca s ukupnih 4-1 pobijedio Everton. Nakon 120 minuta bilo je 1-1. Poveo je Sunderland u 30. minuti golom Le Feea, dok je izjednačio iz jedanaesterca Garner u 89. minuti.

No, sva tri prva izvođača za Everton prilikom raspucavanja nisu bila precizna, udarce s bijele točke nisu realizirali Garner, Barry i Beto, dok su za Sunderland pogađali Le Fee, Xhaka i O'Nien.

Nogometaši Macclesfielda, koji se natječu u engleskoj nacionalnoj ligi, odnosno tamošnjem šestom razredu, pobijedili su u trećem kolu FA kupa branitelja naslova Crystal Palace s 2-1. Ogromno iznenađenje, jedno od najvećih u novijem dobu FA kupa, kreirali su Dawson koji je u 43. minuti postigao prvi pogodak na susretu i potom Buckley koji je nakon sat vremena igre povećao prednost na 2-0. U 90. minuti je Pino pogodio iz slobodnog udarca za 1-2, ali prošlogodišnji pobjednik FA kupa do drugog pogotka i produžetaka ipak nije stigao.

Legendarni engleski reprezentativac Wayne Rooney svjedočio je ovom velikom iznenađenju i to s velikim razlogom jer njegov mlađi brat John trenerski vodi sastav Macclesfielda.

Hrvatski nogometaš Borna Sosa odigrao je cijelu utakmicu za Crystal Palace.

Nakon više od sto godina branitelj naslova FA kupa je ispao od kluba koji se ne nalazi u niti jednoj od najjače četiri engleske lige.

