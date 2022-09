Real Madrid nije puno kupovao ovog ljeta, u klub su došli Antonio Rudiger i Aurelien Tchouachmeni. Prvi bez odštete, potonji za 100 milijuna eura.

Najveći klub na svijetu u zadnjih pet godina ne troši puno novaca na pojačanja, čekali su dolazak Kyliana Mbappea, koji je na kraju produžio ugovor s PSG-om.

Međutim, već se priča o sljedećem ljetu, a prema pisanju španjolskih medija, dva igrača Manchester Cityja meta su za Kraljevski klub.

Ogroman budžet

Prema pisanju madridskog AS-a, Real Madrid će od sljedećeg ljeta nastojati pojačati svoju momčad dovođenjem Norvežanina Erlinga Haalanda (22) i Portugalca Joaoa Cancela (28). Erling Haaland odbio je prijeći u Real Madrid prije dolaska u City, ali definitivno nije zatvorio vrata Los Blancosima.

Norvežanin još uvijek sanja o nošenju dresa Real Madrida, a nije isključeno da će se to dogoditi već sljedećeg ljeta. Napadač ima otkupnu klauzulu od 180 milijuna eura, koja vrijedi do ljeta 2024. godine, a čini se da je Real Madrid spreman platiti za to.

Za sljedeće ljeto Real Madrid će imati proračun od 425 milijuna eura za transfere, najavljuju Španjolci.