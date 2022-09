Nogometaši Manchester Cityja slavili su u drugom kolu grupne faze Lige prvaka protiv Dortmunda s 2:1¸i to preokretom u posljednjih deset minuta susreta. Pobjednički pogodak za "Građane" postigao je, a tko drugi nego, norveški nogometni monstrum, Erling Haaland.

Norveškom reprezentativcu to je bio već 13. pogodak u osam odigranih utakmica ove sezone i bio je isto tako najefektniji. Zabio ga je svom bivšem klubu i to nakon što su se iz BVB-a hvalili kako znaju zaustaviti. Haaland je zabio akrobatski gol, vanjskim dijelom noge i priznao da mu je to najljepši gol do sada.

Nogometni san

"To mi je jedan od najboljih golova, da budem iskren. Fleksibilan sam, radim na tome i ispalo je dobro. Moram reći da je to bio poseban gol. Postigao sam sličan gol za Dortmund protiv Wolfsburga i pokušavao sam to ponoviti na posljednjih nekoliko utakmica za City. Sad je konačno prošlo i to je lijepo. Mislim da imam vrlo dugačke noge, tako sam dohvatio loptu, ali bio je to jako dobar centaršut i na kraju jako dobar gol", pohvalio se Haaland.

No, zatim je otkrio koji je njegov nogometni san, ideal kojem teži i kojem će, kako kaže, težiti i dalje, a to ga bi se zaista trebali pribojavati svi njegovi protivnici.

"Ljudi kažu da možda nisam dovoljno u kontaktu s loptom, ali nije me briga za to. Znam što ću učiniti, znam što moram učiniti, upravo to sam učinio u ovoj teškoj utakmici i upravo to ću činiti i dalje. San mi je da dotaknem loptu pet puta na utakmici i zabijem pet golova. To mi je najveći san", otkrio je napadač Cityja svoju veliku želju.