Naše nogometašice izgubile tri puta zaredom s gol razlikom 1-10, Gračan je optimističan

Nakon tri poraza i razlike pogodaka 1-10 u skupini B4 Lige nacija, hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju u utorak u Zagrebu čeka ogled 4. kola protiv Albanije.

Prije tri dana Albanija je u Shkoderu slavila sa 4-0, a sada slijedi uzvrat na stadionu Rudeša u kojem hrvatskim nogometašicama igra samo pobjeda ako žele produžiti nadu za ostanak u B razredu Lige nacija.

"Sigurno da ne veseli poraz, pogotovo na ovakav način. Što se tiče same utakmice, nije to izgledalo za toliku razliku, ali što se tiče same ekipe, nemamo preveliki izbor s obzirom na to da nam nedostaje dosta standardnih igračica. Što se tiče sutrašnje utakmice, najvažnije od svega je da se psihološki pripremimo. Sigurno da je to na cure ostavilo traga, ali vjerujem da možemo ostvariti pozitivan rezultat i da možemo pokazati da vrijedimo više," kazao je izbornik Nenad Gračan.

Utakmica protiv Albanije bit će i posebna prilika za Kristinu Nevrklu, koja će pred domaćim navijačima proslaviti svoj jubilarni, stoti nastup za hrvatsku reprezentaciju.

"Vrlo nam je bitno da igračice slave te jubileje. S obzirom na nju i staž koji ima u našem nogometu i reprezentaciji, svakako zaslužuje tu proslavu. Vjerujem da ćemo ostvariti pobjedu i na neki način da se njoj zahvalimo", dodao je Gračan.

Nakon prva tri kola na vrhu skupine je Ukrajina s devet bodova, Češka ima šest, Albanija tri, a Hrvatska je na začelju bez bodova.

Pobjednice skupine sele u najviši razred Lige nacija, dok posljednje ispadaju u C Ligu nacija. Druga pozicija donosi razigravanje za ulazak u A ligu, a treće mjesto moguće razigravanje za ostanak u B razredu.

