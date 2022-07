Sve je spremno za otvaranje nove nogometne sezone. Danas od 20.00 na stadionu Maksimir u Superkupu sastat će se prvak Hrvatske Dinamo i osvajač Kupa Hajduk.

Nastavlja li se dominacija Dinama ili će Hajduk napraviti korak više?

Čitavu nogometnu javnost u Hrvata zanima kako će se odviti nova sezona, hoće li se nastaviti dominacija Dinama ili će Hajduk napraviti taj famozni korak više o kojem pričaju i konačno osvojiti toliko željeni naslov? Može li se Rijeka s novim zvučnim pojačanjima i novim trenerom umiješati u bitku za prvaka, stiže li u Slavoniju kod Nenada Bjelice toliko željeni trofej najbolje momčadi HNL-a ili bar Kup?

Sjetimo se samo kako je prošle sezone bilo uzbudljivo u hrvatskom nogometu, pa se nekako svi nadamo da uzbuđenja neće nedostajati niti u ovoj...

Niti jedan Superkup nije izazvao takvo zanimanje

Dinamo i Hajduk su se dosad susreli u Superkupu šest puta. Oba kluba su po triput dizali trofej, a samo je jednom u ovom dvoboju pobijedio aktualni osvajač Kupa.

To je pošlo za rukom Hajduku 1994. godine kada je bio bolji nakon izvođenja jedanaesteraca. No, ne sjećamo se da je jedan Superkup izazivao takvo zanimanje javnosti. Razlog tomu je povratak Hajduka na mapu konkurentnosti protiv Dinama, napeta prošla sezona, navijačke tenzije, novopridošla pojačanja u Dinamo...

I Bad Blue Boysi i Torcida sanjaju da će novu prvenstvenu utrku započeti pobjedom nad najvećim rivalom i trofejom.

"Jasno da niti Dinamo niti Hajduk nisu u optimalnoj formi, stanju. Borba za trofej uvijek je značajna. Sezona kreće s izuzetno bitnom utakmicom. Koliko god izgledalo da je ovo prva utakmica, svaki dvoboj za neki trofej je bitan jer trofej je uvijek trofej. Ne očekujem neko ludilo od utakmice, neki poseban spektakl, jer tek su izašli iz priprema i nisu u optimalnom stanju", kazao nam je poznati hrvatski trener Krunoslav Rendulić i nastavio.

'Pripremne utakmice nisu nikakvo mjerilo'

"Što se tiče pripremnih utakmica, one nisu nikakvo mjerilo. Iako, Dinamo je na bolji način riješio te utakmice. Hajduk niti jednu utakmicu nije dobio. To apsolutno ne znači ništa. Ukoliko netko povlači paralele iz tih utakmica, mislim da to i nije baš najpametnije. Prošla sezona za Hajduk je bila izuzetno uspješna. Na tom tragu će tražiti neki iskorak u ovoj sezoni, a za njih je to samo naslov prvaka. Stoga, Superkup će pokazati na kojem su nivou i jedni i drugi."

Jake strane Dinama i Hajduka

Dinamo se pojačao, momčad Ante Čačića izgleda moćno na papiru. Dinamo je doveo čovjeka za 20 golova po sezoni Josipa Drmića, sjajnog Boška Šutala, polivalentnog Roberta Ljubičića i Marka Brkljaču, mladog veznjaka Hajduka. Zanimljiv je igrač Ljubičić. Oduševio je Antu Čačića na pripremama u Sloveniji i na njega treba obratiti pozornost.

Plavi se čine bolji nego lani i prvi je favorit za obranu naslova, međutim i Hajduk svog konja za utrku ima. Pa, tko prije do cilja... Iako, nemaju dovoljnu širinu kadra za borbu na tri fronta. Vidjeli ste prošle sezone, čim bi nedostajali posebno Krovinović i Livaja, Hajduk nije imao igru, nije izgledao dobro, kašljucao je...

Uoči dolaska u Maksimir, Bijeli su tijekom pripremnog razdoblja odigrali četiri utakmice u kojima nisu ostvarili niti jednu pobjedu, remizirali su s Hamburger SV-om i Kisvardom, a izgubili od CFR Cluja i Genta.

Izostanci za Superkup

Također, Valdas Dambrauskas u Zagreb je otputovao bez Samuela Eduoka. Nigerijski napadač ostao je u Splitu, jer još uvijek nije spreman za najveće napore. Međutim, Plavima će nedostajati 4 važna igrača. Čačić neće moći računati u Superkupu na Emrelija, Boška i Josipa Šutala, te Bulata.

Jedan od jačih aduta Bijelih na Maksimiru bit će Josip Elez. Stasiti stoper jak je u skoku, pa je neugodan kao igrač koji može napraviti probleme u prekidima.

Prošle sezone Elez je bio inspiriran i zabio je Rijeci, asistirao protiv Dinama, donio važnu pobjedu protiv Šibenika u zadnjim minutama poljudskog dvoboja. Tu je novopridošli iskusni stoper Toni Borevković. Sahiti je još uvijek tu, nije otišao u Njemačku, pa će i on biti opasnost Hajduka. Vuković je dokazana snaga Bijelih. Biuk je, pak, najdragocijeniji mladi eksponat u svlačionici Hajduka, a Fossati igrač bez kojeg momčad ne igra kako želi.

Melnjak je, naravno, čovjek koji uz Eleza i Mikanovića drži tu zadnju liniju, a Grgić čuva leđa ofenzivcima. Naravno, Nikola Kalinić uz Livaju čini tu udarnu liniju Hajduka. Njegovim golovima u novoj natjecateljskoj sezoni nadaju se navijači Bijelih i trener Dambrauskas. Lovre Kalinić je kapetan i sigurnost na golu, ali ne samo to, nego i lider, te vjetar u leđa svojim suigračima.

"Sigurno da ljudi koji vode i Dinamo i Hajduk znaju što im najviše treba i nedostaje. Tek je počeo prijelazni rok, ne znači da Hajduk još neće nekog dovesti, ali kažem. I jedni i drugi su imali dobre momčadi i prošle sezone, ali nije loše nikad dovesti nove dobre igrače. Dinamo se pojačao na onim pozicijama na kojima se trebao pojačati, Hajduk je promijenio dva stopera za jednog, stoga mogli bi dovesti jednog veznog koji bi malo rasteretio Krovinovića. Ali kažem, ne želim pametovati sa strane".

Supertandem

Hoće li Drmić i Petković moći igrati zajedno i na koji način će se nadopunjavati na travnjaku? Petković i Drmić to mogu, ali u sustavu 4-2-3-1 i u 4-1-4-1, jer Bruno može i zna igrati povučenije, naučio se povlačiti, spuštati po loptu, pa razigravati.

Da ne govorimo o 3-5-2, tada su obojica čisti napadači i kao takvi tvore tandem, samo treba vidjeti supertandem ili ćorak. I sam Ante Čačić je u petak na pressici uoči utakmice kazao kako ne mogu ovisiti samo o jednom igraču i kako momčad ima raznovrsnost po cijelom terenu.

Po potrebi će, stoga, ponekad ovaj supertandem igrati zajedno, ali s obzirom na ritam dvije utakmice tjedno, Čačić i njegov stožer žele da za svaku utakmicu jedan od njih bude spreman, a da ujedno stvaraju zdravu konkurenciju među njima dvojicom.

"Sigurno da mjesta u momčadi za Petkovića i Drmića ima, mogu igrati zajedno, ovisno i o trenutku, važnosti utakmice, stanju obojice. Čačić najbolje zna, jer ima uvid u formu igrača".

Dinamo će i dalje držati kapetan Ademi, Mišić, Livaković koji je broj jedan na golu, Ivanušec, očekuju u Dinamu puno od Oršića. Vjeruju u Špikića, Menala, Baturinu, neke igrače koji će dobiti više prilika nego lani. Tu su Tolić, Jurić i Dinamovo dijete, 18-godišnji Gabrijel Rukavina. Petar Bočkaj skinuo je par kilograma, ali još nije u natjecateljskoj formi. Perić, Ristovski i Lauritsen Dinamovi su obrambeni bedemi koji bi trebao nastupiti u Superkupu za Plave od prve minute.

'Kalinićevo legitimno pravo je da kaže što misli'

Kruno Rendulić prokomentirao nam je za kraj izjavu Nikole Kalinića da je Hajduk bolji od Dinama i najveći hrvatski klub...

"To je njegovo legitimno pravo da kaže što misli, ne samo njegovo nego svakog. Kad radiš u Hajduku, naravno da nećeš kazati da si lošiji ili da posljednjih nekoliko godina to nije najbolja momčad. Naravno da Nikola Kalinić misli da je. Za pravo mu daje i osvojeni Kup nakon dosta godina. E sad, tvrditi da su oni najbolji, ne bih se s tim složio. Premali je za Hajduk uzorak jedan osvojeni Kup u zadnjih ohoho godina, da bi se tako pričalo, tvrdilo", zaključio je Krunoslav Rendulić.