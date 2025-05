Navijači vrijeđali Mbappea zbog Modrića, on im je sada odgovorio: 'Stvarno me živcira'

Kylian Mbappe odgovorio je na prozivke navijača koji su ga vrijeđali jer je izveo jedanaesterac na utakmici Reala koja je bila oproštajna za Luku Modrića na Santiago Bernabeuu.

Realu je, naime, dosuđen pebnal u prvom poluvremenu susreta protiv Real Sociedada, a navijači su tražili da ga izvede Luka kako bi se oprostio pogotkom, no loptu je uzeo Mbappe i zabio, a zbog toga se Mbappe nakon utakmice našao na meti uvreda navijača koji mu ne mogu oprostiti jer je Modriću oduzeo priliku da postigne pogodak.

Sada, dva dana nakon utakmice, Mbappe je za španjolske medije odgovorio na prozivke i ispričao što se zapravo dogodilo.

"Stvarno me živcira što ljudi misle da sam sebičan i da nisam htio dati Luki penal kad je stadion to tražio. To nije moj način shvaćanja ovog sporta. Luka i ja smo se dogovorili da je prvi penal moj i da će ga, ako bude drugi, on izvesti", rekao je, a Špnjolci dodaju:

"Hrvat bi radije vidio svog suigrača i prijatelja kako podiže Zlatnu kopačku nego da napusti Santiago Bernabeu nakon što je postigao gol."

